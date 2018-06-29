代表中国与世界对话 成都底气来源于这个秘密武器

原标题：锐参考 | 代表中国与世界对话，成都的底气来源于这个“秘密武器”——

参考消息网6月29日报道（文/ 唐立辛）因为一场特别的论坛，成都再次成为全球文化名城的中心。

6月21日，世界文化名城论坛成员城市、“一带一路”沿线重要节点城市和国内外知名文创机构代表以及文化名人齐聚成都，“2018世界文化名城论坛·天府论坛”在此拉开帷幕。

世界文化名城论坛由英国伦敦、法国巴黎、美国纽约和日本东京等38个全球知名文化城市组成，该论坛在城市文化发展、文化政策制定领域引领全球，同时也是世界最顶级的文化智库。

6月20日至22日，“2018世界文化名城论坛·天府论坛”在成都举行

那么，为什么是成都？

答案或许就藏在成都的文化底蕴中。在论坛开幕式上，成都“创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益”的天府文化，被认为“不仅有助于克服中国的经济挑战和社会矛盾，也有助于应对全球经济挑战”。

也正是这种独特的优势，成为成都代表中国与世界城市对话的底气。

成都

联系起成都与巴黎的，不仅是熊猫

当经济和贸易全球化进程遭遇逆流的时候，有一项财富的价值得以凸显——文化。文化对于全球城市的连接作用，是无可比拟的，而成都恰好是一座特别有文化的城市。

“成都在所有中国人民的心中占有特殊的位置。它兼具历史文化、传统生活方式与现代化发展的雄心。”世界创意经济之父、英国经济学家约翰·霍金斯这样评价道。

“探索成都：一个充满文化的城市。”英国《每日电讯报》这样向读者介绍他们眼中的“天府之国”。

英国《每日电讯报》报道截图

在外媒看来，拥有4500年文明史、2300多年建城史，千年城址不迁、城名未改的成都，带给世界的绝不仅是美味的川菜和可爱的熊猫，在这两个“招牌”背后起支撑作用的，恰是文化。

尤其是在中国发出“一带一路”倡议的今天，文化的纽带作用比以往更加重要。本次天府论坛就有9个“一带一路”沿线重要节点城市的代表参加。

而成都，早已在“一带一路”沿线城市开始布局。

今年1月9日，法国总统马克龙首次访华期间，在中法两国高官的共同见证下，中法成都大熊猫生态创意产业园项目合作框架协议的签约仪式在人民大会堂举行。

作为全球唯一以大熊猫为主题的新经济开发项目，该创意产业园将在法国文化部和教育部等的大力支持下，由法国最优秀的业界创意机构等参与设计。

事实上，成都与巴黎之间的文化联系远不止于此。

今年6月，第18届圣日耳曼国际艺术展在巴黎开幕，来自世界各地的30多位艺术家参与，他们的作品在圣日耳曼广场附近的标志性景点展出，意在加强公众与艺术之间的联系。

这其中就有两位来自成都的艺术家的作品，他们受活动组委会邀请，向世界展示具有成都元素和东方魅力的艺术作品。

由中国艺术家创作，具有成都元素的艺术品亮相巴黎

“作为中国领先的新兴一线城市之一，成都拥有丰富的艺术资源，展现了这座城市独特的文化品质和生活方式……成都与巴黎在艺术上的交流，必将对城市发展产生深远影响。”美通社在报道中说。

享受生活的成都，展现磁铁效应

文化和艺术，对于城市的影响是潜移默化的，但有时也显而易见，比如时尚。

“成都，中国最时尚的城市。”香港《南华早报》给成都冠上了这样的名号。报道指出，成都涌现出了大量时尚达人，虽然近年来中国各地的许多设计师品牌店都在蓬勃发展，但没有哪里的趋势能赶上成都。

对于此种现象，一位成都本地设计师解释说，在进入时尚之前，人们需要有一种享受生活的气氛，而成都就是这样一个地方。

香港《南华早报》报道截图

所以也就难怪，成都连续多年被评为“中国最具幸福感城市”，CNN旅游频道也将成都列为“全球最快乐的15个地区”之一。

成都独特的生活气质正吸引着越来越多的人才前来，成都也在2016年和2017年连续以“一号文件”的名义发布人才新政，再次展现了其开放和包容。

在本届天府论坛上，加拿大蒙特利尔一位官员介绍了文化的磁铁效应——很多人前来创业，他们可能感觉“宾至如归”，能够发挥自己的潜力。

这在成都早已得到验证。作为人才集聚的中心，成都已成为中国文创产业发展最快最好的主要城市之一，拥有150家博物馆和3500多家书店，电影票房连年位居全国前五。

根据今年2月成都发布的《建设西部文创中心行动计划（2017-2022年）》，成都将建成一批国家级和具有国际影响力的文创品牌、文化地标和产业园区，实现文创产业每年增值超过2600亿元。

成都以文化为重点的创新政策，也得到了国际认可。在6月12日至15日于波兰举行的联合国教科文组织创意城市网络年会上，成都在城市可持续发展方面取得的经验被重点推广。

“成都为世界提供了非凡的经验，对于南美和南非的城市发展大有帮助。”联合国教科文组织助理文化总干事拉米雷兹说道。

美通社报道截图

文化成都，世界共享

今年4月，欧盟轮值主席国奥地利总统范德贝伦访华，此次访问阵容堪称豪华，除了作为国家元首的总统，还包括总理和4位内阁部长，以及170名企业家和数十名科学和文化领域人士。

国家元首和政府首脑同时访问一个国家，在奥地利历史上还是首次，奥地利发行量最大的报纸《皇冠报》将其称为“历史性访问”，范德贝伦此访中，除了北京，还有重要的一站便是在成都。

作为“一带一路”倡议在欧洲最早的响应者之一，奥地利已经将“一带一路”写入奥政府执政纲领，而对成都的访问，便与此有关。

“让我们在维也纳见。”4月12日，在奥地利总统和总理的共同见证下，首列直发维也纳的中欧班列（蓉欧快铁）从成都国际铁路港启程。

4月12日上午，首列直达奥地利首都维也纳的中欧班列（蓉欧快铁）从成都国际铁路港启程。奥地利总统范德贝伦、总理库尔茨等出席首发仪式。（新华社）

过去一年，蓉欧快铁共开行1012列，联通境外14个城市、境内12个城市，占整个中欧班列运行总量的四分之一，而维也纳的加入，让这份不断增长的名单又有了新的成员。

这列快车也引发外媒持续关注。当它4月27日驶抵维也纳时，美联社第一时间予以报道，称奥地利为此感到“欢欣鼓舞”。报道援引奥官员的话说，这条铁路将促进各方贸易联系。

除了铁路，成都与维也纳联系的“触角”种类也颇为丰富。就在今年1月，奥地利获批在成都设立总领事馆，这是奥地利在中国内地设立的第三家领事机构。目前，外国获批在成都设立的领事机构达到17个，缔结友城34个，均位列中西部第一位。

而在铁路和领事馆等这些有形的连接之外，无形的音乐更是成都与全世界沟通的桥梁。一年一度的“成都国际友城青年音乐周”已经发展成为具有一定影响力的国际性文化交流舞台，去年有来自31个国家的41个城市共48支海外艺术团队参加。

“2016成都国际友城青年音乐周”开幕式现场

今年的音乐周虽然还没开始，但世界各地的许多城市已经开始期待。

“准备好对全世界展示你的才华了吗？这里有个千载难逢的好机会，去中国，在成都表演。”新西兰汉密尔顿市政厅网站上，关于此次音乐节的消息被挂在显眼位置，汉密尔顿市与成都的关系建立于上世纪90年代，并于2015年获得姊妹城市地位。

从美食到旅游，从时尚到音乐，从历史到现实……这就是成都，一座从未停止向世界散发文化魅力的城市，一座去了不想走、走了还想去的城市。

责任编辑：桂强