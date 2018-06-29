台军方举行将官晋升仪式:4人晋升中将 18人晋少将

原标题：台军方举行将官晋升仪式：4人晋升中将，18人晋升少将

台军方近日举行军官晋升军衔仪式。

据中时电子报报道，台当局防务部门6月28日上午在三军军官俱乐部举行将官晋任典礼，共有4名人晋升中将、18人晋升少将。台当局防务部门负责人严德发布晋任命令并授阶。

根据台媒提供的信息，此次晋升中将的台军方人士包括“国防部训练次长”李兆明、“特勤中心副指挥官”周广齐、“国防部军医局长”陈建同、“国防部通资次长”刘峯瑜4人。

晋任少将的则有刘庆元、黄超政、李春政、虞德忠、郑祯祥、朱志保、林致颖、柯朝元、卢从祥、张维新、郭俊德、楼伟杰、查岱龙、王智辉、孔乃德、刘青勋、黄信仁、周佳靖等18人，晋升明令将于7月1日生效。

责任编辑：余鹏飞