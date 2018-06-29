新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台军方举行将官晋升仪式:4人晋升中将 18人晋少将

台军方举行将官晋升仪式:4人晋升中将 18人晋少将
2018年06月29日 22:24 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：台军方举行将官晋升仪式：4人晋升中将，18人晋升少将

　　台军方近日举行军官晋升军衔仪式。

　　据中时电子报报道，台当局防务部门6月28日上午在三军军官俱乐部举行将官晋任典礼，共有4名人晋升中将、18人晋升少将。台当局防务部门负责人严德发布晋任命令并授阶。

　　根据台媒提供的信息，此次晋升中将的台军方人士包括“国防部训练次长”李兆明、“特勤中心副指挥官”周广齐、“国防部军医局长”陈建同、“国防部通资次长”刘峯瑜4人。

　　晋任少将的则有刘庆元、黄超政、李春政、虞德忠、郑祯祥、朱志保、林致颖、柯朝元、卢从祥、张维新、郭俊德、楼伟杰、查岱龙、王智辉、孔乃德、刘青勋、黄信仁、周佳靖等18人，晋升明令将于7月1日生效。

责任编辑：余鹏飞

国防部将官少将
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区