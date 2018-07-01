尼泊尔计划向中国赠送两只独角犀牛

原标题：尼泊尔计划在7月中旬向中国赠送两只独角犀牛

中新社加德满都7月1日电 （记者 张晨翼）尼泊尔计划在7月12日向中国赠送两只独角犀牛。

资料图。

尼泊尔国家公园和野生生物保护部负责人巴特拉伊1日表示，尼泊尔政府计划在本财年赠送两只独角犀牛给中国，具体时间暂定为7月12日。在下一个尼泊尔财年，还有两只独角犀牛会被送往中国。这一赠送计划也体现在于今年6月份发表的《中华人民共和国和尼泊尔联合声明》中。

目前，来自中国的专家团队已经在尼泊尔奇特旺国家公园对独角犀牛展开考察、评估工作，以确保赠送行动的顺利进行、提升独角犀牛未来在中国生活的适应性。

其实，将独角犀牛赠送给中国的计划几年前就已经被提出，但由于技术条件不够等因素，一直未能如期实现。

据统计，尼泊尔共有约650只独角犀牛，其中逾600只生活在尼泊尔南部的奇特旺国家森林公园里。独角犀牛也是该公园招揽游客的一种标志性动物。

由于犀牛角、犀牛骨等被一些人认为具有极高药用价值，因此独角犀牛也面临人类偷猎的威胁。由于尼泊尔政府及民间的高度重视与保护，近几年来该国境内独角犀牛的数量保持稳定态势。

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