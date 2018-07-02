新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

江西景德镇浮梁县发生3.6级地震 震源深度5千米

江西景德镇浮梁县发生3.6级地震 震源深度5千米
2018年07月02日 10:04 中国地震局网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：7月2日9时55分江西景德镇市浮梁县发生3.6级地震

　　据中国地震台网测定，北京时间2018年7月2日9时55分在江西景德镇市浮梁县（北纬29.60度，东经117.62度）发生3.6级地震，震源深度5千米。

责任编辑：张义凌

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区