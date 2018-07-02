中国新一代中低速磁浮列车细节：最高时速120公里

资料图：中国自主研发的中低速磁浮列车。中新社发 刘双双 摄

原标题：中国新一代中低速磁浮列车细节披露 应用多种黑科技

中新网长春7月2日电 （记者 李彦国 崔颜锋）中车长客股份公司2日向媒体披露了新一代中低速磁浮列车的研发细节。据悉，该列车将采用轻量化铝合金及复合材料结构，并应用多种节能环保黑科技。

在中国轨道装备制造业领域，中车长客是目前唯一拥有高速磁浮车辆实际运营经验的企业。曾完成两辆时速500公里高速磁浮国产化样车的生产制造，该车现已投入上海示范线开展商业运营。

与普通轨道车辆相比，磁浮车辆的主要特点是利用受控制电磁力把车辆悬浮在轨道上（间隙大约8mm），采用直线电机驱动纵向运动。具有环保、安全性高、爬坡能力强、转弯半径小、建设成本低等优点，适合于城市市区、近距离城市间和旅游景区的交通连接。

中车长客披露，“十三五”期间，该公司将承担时速600公里高速磁浮车辆车体结构研制，以及气动阻力分布、噪声产生及传播规律等研究任务。

据2日该公司发布的消息，中国新一代中低速磁浮列车最高运行时速可达120公里，车辆采用侧方受电靴受电，额定供电电压为DC1500V。

长客公司称，新一代中低速磁浮列车会出现多种节能环保黑科技。其中，车体结构方面采用轻量化铝合金及复合材料结构，具有很好的防振、隔音效果；通过采取喷涂阻尼浆、增加隔声垫等措施将车辆噪音降至舒适水平；车门、车窗则会有通透的“落地窗”设计。

长客公司表示，中低速磁浮交通具有经济实惠、环保安全、适应性强等优势，为中国乃至全球改善城市及城际交通，推动社会经济高质量发展提供了极为重要的支持。同时，中低速磁浮轨道交通也是中国新一代轨道交通创新热点。

据悉，首列车预计将于2019年6月交付客户，应用于全长38公里的广东清远磁浮专线。（完）

责任编辑：张义凌