资料图片：中国空军运-20运输机。（图片来源于网络）

原标题：美媒：中国军用运输机赶超俄罗斯 或向俄出口运-20

参考消息网7月2日报道 美国战略之页网站6月30日发表了题为《空中运输：中国悄然赶超俄罗斯》的报道。

报道称，冷战期间，俄罗斯拥有第二大军用运输机机群。它至今仍然如此，但经济、外交和制造管理方面的问题阻碍了军机的更新换代和保养。

报道称，虽然俄罗斯空降、空中机动和特种作战部队通常是轻装飞行，但俄罗斯空降部队有着使用BMD轻型空降战车的传统。主要的伊尔-76中型运输机旨在运载这些装甲车，甚至用降落伞将其空投。因此，在维持空中运输机机群方面，优先考虑的是四引擎伊尔-76运输机。

安-124是世界上最大的量产型运输机，可携带120吨有效载荷。10多年来，俄罗斯一直试图恢复生产安-124。但2014年俄罗斯与乌克兰发生战争，由此中断了对乌克兰安东诺夫航空公司设施的使用。安东诺夫航空公司在苏联解体后成了一家乌克兰企业。

报道称，中国从2006年开始下令开发运-20。此前，中国取消了向俄罗斯购买38架伊尔-76运输机和伊尔-78（伊尔-76的加油机版本）订单，这笔订单价值15亿美元。公开的理由是俄罗斯试图提价27%。中国一直在另寻他法，包括敦促其本国飞机制造商拿出产品。这一过程最终带来了新的运-20运输机。

报道表示，中国长期以来一直想要一种类似于C-17的战略运输机。经过改进的伊尔-76看起来是一个不错的选择，但由于经济和政治问题，俄罗斯不得不放弃伊尔-76的替换机型。运-20看上去同乌克兰的安东诺夫公司正在研制的安-70非常相似。运-20的建造采用了最新的生产方法（采用计算机生成组件设计和3D打印技术）。目前的运-20搭载有4个俄罗斯产喷气发动机，但这些发动机最终将被中国国产的WS-20发动机取代。

报道称，新的运-20非常接近中国希望从俄罗斯获得的运输机。运-20更像C-17，而非更像伊尔-76。这是有目的的，因为虽然运-20将取代目前195吨重的伊尔-76机群，中国也在考虑出口市场，而出口市场更愿意接受美国运输机，而非俄式运输机。

报道还称，中国可能将向俄罗斯出售运-20。与此同时，对于那些俄罗斯希望推销新型伊尔-76MD的出口市场，运-20将抢占其中的大部分。鉴于俄罗斯的军事预算仍在缩减，老旧运输机的运行成本越来越高，作为军用运输机机群第二大国的俄罗斯正在让位于中国。

责任编辑：张义凌