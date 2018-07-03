新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台风“派比安”致东海部分海域将出现9-10级大风

台风“派比安”致东海部分海域将出现9-10级大风
2018年07月03日 06:07 中国天气
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：台风“派比安”致东海部分海域将出现9-10级大风

　　中国天气网讯 中央气象台7月3日06时继续发布台风预报：

　　今年第7号台风“派比安”的中心今天（3日）早晨5点钟位于日本鹿儿岛偏西方约260公里的东海东北部海面上，就是北纬31.3度、东经127.8度，中心附近最大风力有12级（33米/秒），中心最低气压为970百帕，七级风圈半径300-430公里，十级风圈半径70-180公里。

　　预计，“派比安”将以每小时20公里左右的速度向北偏东转东北方向移动，将于3日下午移出东海东北部，以后穿过朝鲜海峡进入日本海，逐渐变性为温带气旋。

　　大风预报：3日08时至4日08时，东海东部和南部、台湾海峡北部、台湾东南洋面、巴士海峡将有7-8级大风，其中东海东北部的部分海域风力可达9-10级，“派比安”中心经过的附近海域的风力有11-12级，阵风可达13-14级。

责任编辑：张玉

派比安东海大风
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区