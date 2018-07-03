原标题：台风“派比安”致东海部分海域将出现9-10级大风

中国天气网讯 中央气象台7月3日06时继续发布台风预报：

今年第7号台风“派比安”的中心今天（3日）早晨5点钟位于日本鹿儿岛偏西方约260公里的东海东北部海面上，就是北纬31.3度、东经127.8度，中心附近最大风力有12级（33米/秒），中心最低气压为970百帕，七级风圈半径300-430公里，十级风圈半径70-180公里。

预计，“派比安”将以每小时20公里左右的速度向北偏东转东北方向移动，将于3日下午移出东海东北部，以后穿过朝鲜海峡进入日本海，逐渐变性为温带气旋。

大风预报：3日08时至4日08时，东海东部和南部、台湾海峡北部、台湾东南洋面、巴士海峡将有7-8级大风，其中东海东北部的部分海域风力可达9-10级，“派比安”中心经过的附近海域的风力有11-12级，阵风可达13-14级。

责任编辑：张玉