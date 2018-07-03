郑州警方：小升初不存“考前泄题” 造谣者被控制

原标题：官方称郑州小升初不存在“考前泄题”

中新社郑州7月3日电 （记者 李志全）郑州警方3日公布的调查结果称，郑州市小升初阶段性评价考试不存在泄题，考中不存在作弊。造谣者已经被警方控制。

“小升初”是小学生升入初中生的简称。6月30日，郑州市举行2018年市区民办初中阶段性评价考试，约5.46万考生参加。但考试当天即传出小升初阶段性评价疑似试题泄露，同时在网络上流传评价内容的图片，并出现关于“泄题”言论的截图。

经警方调查，网络上流传的评价内容的图片，系郑州市一些民办教育培训机构联系评价学校，在开考后将题拍出，并立即组织人员进行答题，并进行网上传播。这是民办教育培训机构为了证明自己能押中小升初评价题，从而在小升初的学生和家长群里提高知名度，招揽更多生源，以谋取利益。

经调查，郑州市区民办初中阶段性评价考前不存在泄题，考中不存在作弊。警方希望广大市民不造谣、不信谣、不传谣。

另据郑州市教育局通报，他们启用了等同于高考和中考的保密级别，并与高考试题印刷使用同一个单位，签订保密协议，从出题、印刷、封存、运送、发放等环节，对民办初中阶段性评价工具实行严格的保密措施。

该局同时表示，目前小升初评价正在进行评审前的准备工作，尚未进入正式评审阶段，网上流传的各种版本的“权威答案”均不是官方标准答案，请广大家长和学生不要轻信。（完）

责任编辑：霍宇昂