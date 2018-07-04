历时3年 台湾强冠地沟油案4千余受害师生终获赔偿

原标题：历时3年，台湾强冠地沟油案4千余名受害师生终获赔偿
历经3年多诉讼，2014年轰动台湾的强冠公司“地沟油”案中，4048名来自各中小学、幼儿园的索偿师生，今日终获赔偿，每人可获3000至9000元（单位新台币，下同）不等的赔偿金。
据台湾“中央社”7月4日报道，台湾消费者保护协会（以下简称“消保会”）今天召开记者会宣布团体诉讼结果称，强冠公司以来源不明的劣质油品制成“全统香猪油”等猪油制品，导致学校团体餐师生及职工受害。经法院判决裁定，台湾消保会协助受害者提起团体诉讼，共受理22所高中、初中、小学、幼儿园4048人求偿。
消保会副秘书长徐邦瀚称，3年多的官司诉讼，强冠公司资产经数度司法拍卖执行后，消保会共获得赔偿金2400余万元，已全数进入消保会账户。
消保会方面指出，原告4048人于一审诉讼过程中有3811人同意和解，每人获得和解金6000元；160人一审判决获得6000至9000元赔偿金；一审后仍有77人未获理赔，后来经消保会提出上诉继续为消费者争取权益，最后也获每人3000元的和解金。
消保会方面还指出，原来团体诉讼提出每人9万元的赔偿金额，但在诉讼过程中无论是和解金额还是法院判决赔偿金额，均与诉求落差巨大，深感遗憾。但庆幸的是，消费者终可获得实质赔偿。
此外，徐邦瀚表示，赔偿金、和解金会在7月底前汇出。
强冠公司劣油案发生于2014年，业者涉及贩售以馊水油、动物尸油及皮革料油等制作的猪油产品，事件曝光后，引发岛内食品安全恐慌。2016年8月，台湾“高等法院”高雄分院二审判决强冠公司董事长叶文祥徒刑22年，另科强冠公司罚金1亿2000万元。
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