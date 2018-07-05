原标题：锐参考 | 被美国“坑”了以后，印度人都在说：早该学中国！

最近，美国的“无情”，让印度很“受伤”。

据路透社报道，6月28日，美国突然取消了原定于7月6日举行的首次美印外交和防务“2+2”对话。

▲路透社报道截图

对印度而言，这条简短的消息传递的却是空前冰冷的信号：一度备受外界期待的美印高层会谈再次“跳票”，而堂堂南亚大国印度，也第二次被美国“放了鸽子”。

“混乱的华盛顿政府显然不再把印度视为优先国。”《印度时报》网站6月28日不无失落地说道。

▲《印度时报》网站报道截图

很显然，在印媒看来，美国再次食言冷落印度，无疑映照出美印之间越来越明显的分歧，这种分歧，又明确指向了美国对印政策和态度的微妙转变。与此同时，延期风波再次暴露的种种问题，也让部分印媒直呼，美印关系已经走到“最低点”……

一再被美国“放鸽子”，印度大呼“没面子”

对印度来说，“2+2”对话这一盟国间互信达到相当程度才采取的对话机制，到底有多重要？

会议本身一系列敏感而重量级的话题设置首先给出了答案。

据《印度教徒报》分析，随着两国在伊朗核协议问题的分歧日益加深，以及关税摩擦的背景下，预计对话将改善双边关系；印度《经济时报》则报道说，此次对话将讨论国防、印太和南亚问题。

▲印度《经济时报》报道截图

另据路透社报道称，原定举行的对话中，将涉及武器出售议题，包括将“海上守卫者”无人机转交给印度海军等。此外，印官员还计划讨论美国全面制裁俄罗斯的问题……

但印度没有等来这一重大时刻——在距离原定会议时间不到10天的时候，美国又变了卦。

“美国推迟对话的决定让新德里感到惊讶和失望。”

印度News18网站7月4日的报道中直接表达了印度方面的愤怒。

报道同时指出，为安抚印度，美国方面再三解释对话的延迟与印度完全无关。

▲News18网站报道截图

印度外交部发言人拉维什·库马尔则特意强调：令美国改变主意的是“不可避免的原因”，且美印双方已同意确定一个新的日期尽早举行对话。

但接下来针对“抢了印度风头的，到底是朝鲜问题还是普特会”，印度上下仍展开了旷日持久的辩论，直到美国国务院给出官方解释方才消停。

“种种猜测后，终于明白对话为什么会被推迟，因为美国国务卿蓬佩奥将于7月5日访问朝鲜。”印度Moneycontrol网站7月3日说道。

但无论如何，伤害已经造成。

《印度斯坦时报》总结“2+2”对话命途多舛的时间线：自去年6月莫迪访美时与特朗普决定共同提出这一对话机制后，从原定新德里举行，到因美防长马蒂斯和时任国务卿蒂勒森无法协调时间，再从决定4月改在华盛顿举行对话，到因蒂勒森被解雇而蓬佩奥还没有接任国务卿而不得不再次推迟……

“印度人和美国人都应感到沮丧和愤怒，‘2+2’机制原本能促进双向交流。”文章说。

▲资料图片：2017年7月26日，特朗普和莫迪在白宫会见。（《印度斯坦时报》）

朝鲜比印度更重要？印网友感叹：应该学中国自立自强！

对于以“美国全天候伙伴”自居的印度来说，“2+2”对话的遭遇不啻为一个打击。

不少媒体认为，此次会谈的推迟意味着印美关系正在恶化。甚至有声音称，这是一场充分暴露印度当前在美国心目中地位的“灾难”。

“印度一度被吹捧为美国‘下一个最重要的朋友’，两国外长和防长同时会面的‘2+2’对话模式更被视为获得美国‘承认’的标志，但事实告诉我们，朝鲜比印度更重要。”印度《商业旗帜报》网站在3日发表的文章难掩失落。

▲《商业旗帜报》网站文章截图

文章称，美国的决定可能算不上一个政治怠慢，因为特朗普有充分的理由更加专注于朝鲜，但新德里的“嚎叫”也并非完全错位。

这种观点也得到众多媒体及学者的认同。

印度观察家研究基金会网站2日发表的一篇文章也认为，虽然“2+2”对话的连续两次推迟不能被视为“挫折”，但“令人失望的是，这样一次重要会议没有得到应有的优先考虑”。

▲观察家研究基金会网站截图

在印度每日评论网站看来，推迟会谈的真正原因还是美国认为印度不太可能遵守其路线。

“推迟‘2+2’对话是对印度外交的真正考验。”文章称，印度需要做到在不破坏与伊朗和俄罗斯关系的情况下平衡与美国的关系。

尽管失落和忧虑之声不断，但也有印媒试图“挽尊”。

印度《第一邮报》网站2日发表文章称，虽然“2+2”对话推迟令人有些不安，但这并不能表明印美关系急剧下降。

文章认为，从美国立场来看，特朗普已把所有的赌注都放在朝鲜问题上，朝鲜问题是美国现阶段最优先事项。

▲《第一邮报》报道截图

不过，印度网友们却多持另一种意见：美国不值得相信，印度必须保持外交的独立性。在不少网友看来，印度应该向中国学习，自立自强。

美印关系并不如想象的那么好？专家：矛盾不可调和

“美印关系正处于20年来的最低水平。”

《印度教徒报》6月28日报道称，“2+2”对话再一次被推迟，这表明两国在各领域的矛盾加剧。

▲《印度教徒报》报道截图

但对于这一局面的到来，印度亦不能说全无准备。

事实上，在刚刚接到美国“推迟”通知时，印度媒体就初步断定：贸易纠纷、与中国关系改善、不理睬美国制裁威胁从俄罗斯购买S-400导弹及保持与伊朗关系等，或许都是印度被“怠慢”的原因。

“美印关系并不像我们想象的那么好。”上海社科院国际问题研究所研究员胡志勇对小锐说。

胡志勇分析认为，特朗普上台后大力推行“美国优先”，对待印度的态度远不如奥巴马时期。再加上由于印度最近频频与美国唱反调，让美国非常恼火，因此对印度采取了一些“软性反制措施”。

“美国使出这一招，正是其对印度越来越失望的表现。究其原因，最关键的就是印度不听美国的话。”

而此前印度总理莫迪就“印太战略”在香格里拉对话会上公开与美国唱的那出“对台戏”也是例证之一：他明确表示，印太地区应该是合作的地区，不能是冲突的地区。

“印度想利用美国提升自身的国际影响力，同时又不想成为被美国掌控的一枚棋子，这与特朗普政府的‘印太战略’的出发点不一致，这个矛盾是不可调和的。”胡志勇说。

责任编辑：霍宇昂