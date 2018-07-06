最高法国际商事法庭官方网站正式运行

原标题：最高人民法院国际商事法庭官方网站正式运行
国际商事法庭官方网站中文版页面
中新网7月6日电 据最高法网站消息，2018年6月29日上午和下午，最高人民法院第一国际商事法庭、第二国际商事法庭分别在深圳市和西安市揭牌，开始正式办公。
为增强国际商事法庭的透明度，方便域内外当事人处理纠纷，建立共商共建共享的国际商事纠纷解决机制，最高人民法院设立国际商事法庭中英文网站（http://cicc.court.gov.cn），并于近日正式上线运行。
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