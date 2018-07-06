新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

最高法国际商事法庭官方网站正式运行

最高法国际商事法庭官方网站正式运行
2018年07月06日 09:25 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：最高人民法院国际商事法庭官方网站正式运行

国际商事法庭官方网站中文版页面国际商事法庭官方网站中文版页面

　　中新网7月6日电 据最高法网站消息，2018年6月29日上午和下午，最高人民法院第一国际商事法庭、第二国际商事法庭分别在深圳市和西安市揭牌，开始正式办公。

　　为增强国际商事法庭的透明度，方便域内外当事人处理纠纷，建立共商共建共享的国际商事纠纷解决机制，最高人民法院设立国际商事法庭中英文网站（http://cicc.court.gov.cn），并于近日正式上线运行。

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区