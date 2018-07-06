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武汉实行二手房网上挂牌交易 每套有独立二维码

武汉实行二手房网上挂牌交易 每套有独立二维码
2018年07月06日 10:28 新华网
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　　原标题：武汉实行二手房房源网上挂牌交易

　　新华社武汉7月6日电（记者徐海波）武汉市日前正式启动二手房房源网上挂牌交易，每套上市二手房都将拥有唯一的“身份证”，房源信息真实透明。这将有利于消除虚假房源、中介“吃差价”等市场乱象。

　　武汉市房管局5日发布信息表示，在2017年全面推行房地产经纪服务平台存量房网签系统的基础上，已于7月2日正式启用二手房交易房源信息挂牌系统。记者6日登录“武汉市二手房交易服务网”看到，系统挂牌的100套二手房房源，每套都有独立二维码。用手机扫描二维码，可看到房源房屋所有人、地址、面积、户型及是否抵押等信息。

　　武汉市房管局有关负责人表示，二手房交易房源信息挂牌系统实现了买卖双方交易网签全流程网上办理，双方只需跑一次政务中心窗口进行不动产登记收件，大大节省了时间。同时，通过对交易房源信息的收集，还有利于政府部门掌握和调控二手房市场。

责任编辑：桂强

房源二手房武汉
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