解读泰翻船事故：救援难在哪 游客获救窗口有多久

原标题：释新闻|泰国翻船事故救援难在哪？落水者获救窗口有多久？

泰国普吉府5日发生沉船事故，救援工作正在展开。

据新华社报道，中国驻泰国宋卡总领事馆6日清晨说，截至6日凌晨4时，普吉府翻船事故已造成1名中国游客溺亡，另有53人失踪，其中50人为中国公民。76名中国游客获救。

另据人民日报和央视最新消息称，截至目前，事故已造成2人溺亡，其中1名是中国游客，1人身份正在确认。此外，救援人员最新发现两名失踪人员，其中1名为中国游客。

现在，仍有约50人处于失踪状态，现在救援的难度主要在哪里？接下来的救援将如何展开？澎湃新闻 （www.thepaper.cn）采访了相关专家。

一名资深潜水员告诉澎湃新闻，人在海面落水后漂浮期间，获救时间窗口取决于多种要素，包括水温、天气、携带的救生与补给装备、海洋生物，以及求生的信念。此次事发海域位于印度洋沿岸，属热带海区，在排除海洋生物及溺水的情况下，漂浮者的获救窗口理论上讲应在24小时以上。

直升机风雨天救援难度大

事故发生后，泰国海军、水警和旅游警察等派出数艘救援船以及直升机持续进行海上联合搜救，海事局、防灾减灾中心、游客协助中心及医院的工作人员前往码头参与后续救援工作。由于事故发生地风高浪急，搜救难度极大。

泰国普吉，由于事故发生地风高浪急，搜救难度极大。

一名有丰富经验的直升机驾驶员告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），在风雨天进行救援时，难度主要在于如何保持直升机的状态稳定。

“在没有参照物的海面，再加上风速的影响，必须按照搜救员的要求尽力保持飞机高度与水平位置不变。这是非常困难的，因为驾驶员是看不到正下方的被救者，只能通过与机组成员的沟通、仪表和经验，通过不断的微调尽量保持稳定。”这名驾驶员表示，在风大雨大的情况下，目视距离会受到影响，飞机姿态保持也更难。

直升机海上救援也会受到恶劣气象的影响，一个是飞行安全的影响，另一个是在救援过程中，风大浪高也不好悬停救援，救生员在这样的情况下如果下水救援，自己的生命安全也无法得到保障。从目前来看，无论是用船只还是直升机，救援上的困难还是比较大的。

上海城市搜索和救援队队长高博也认为，直升机海上救援会受到恶劣气象的影响，在救援过程中，风大浪高也不好悬停救援，救生员在这样的情况下如果下水救援，自己的生命安全也无法得到保障。

根据此前中国驻宋卡总领馆的通报，事故发生在5日下午17时45分左右，两艘载有127名中国游客的船只在返回普吉岛途中，突遇特大暴风雨发生倾覆。

当晚，泰方海上搜救队打捞出一具遗体，搜索工作暂停，并于6日一早6点半恢复搜索。对于夜间为何停止搜救的疑问，一名中国资深海上搜救员告诉澎湃新闻，夜间海上搜救是非常困难的科目，首先是看不到，茫茫大海漆黑一片，直升机上的探照灯与之相比几乎可以忽略不计。

这名海上搜救员还表示，由于视野受限，海面情况也很难看清。水中其实有很多不确定因素，比如生物，像大的鱼类如鲨鱼，以及海蜇等有毒生物，都会对搜救构成威胁。海蜇如果是比较小的话还能用手扒开，遇到大的海蜇只能果断避水。（编者注：热带海区广泛分布有海蜇，其毒液对于水中人员威胁较大。）此外，水中还有一些漂浮物，如果在夜间盲目入水，一旦搜救员或人员被撞到，还会出现更多的意外与风险。

或可投放更多救生筏

据央视新闻客户端的最新消息称，救援人员刚刚发现了两名失踪人员，一名为中国游客，另一人为游船船员，两人目前身体状况良好。这意味着，目前还有51名失踪人员生死未卜。而海上的恶劣天气可能还将持续。天气预告显示，恶劣天气将维持至下周二。

一名在泰国当地从事旅游业的华人对澎湃新闻（www.thepaper.cn表示，近几日虽然有发布台风预警，但5日上午一直到下午两三点时事发海域艳阳高照，下午4点左右风云突变，出现了极为恶劣的天气情况。

其中一名倾覆船只的船长曾表示，该船被5米高的巨浪击中而倾覆。

上海城市搜索和救援队队长高博对澎湃新闻表示，从现在媒体的报道来看，这次泰国游船倾覆的原因是海面的气象条件突然发生恶劣的变化，风大浪高，船只受到了巨浪的冲击，导致倾覆。

“现在给现场救援遇到的最大困难还是恶劣的气象条件，因为恶劣的气象条件导致很难靠近倾覆的船只。从一些现场图片看，不少人落水人员穿了救生衣或者在救生筏上，但是风大浪高的气象条件也让救生船只很难靠近。”高博认为，即使靠近了，把这些落水或救生筏上人员救援到救生船上也存在比较大的困难。比如，救生船靠近落水人员时，大的风浪可能将落水人员拍打到救生船的船体，水里面被拍晕，可能会溺水窒息，危险性还是比较大的。再比如，救援船只靠近救生筏，但是风浪太大，可能会导致救生船和救生筏碰撞，进而又导致人员落水。

在这样的情况下，接下来的救援如何展开？高博表示，船上的救生筏不一定满足全部人员的使用，并且在紧急情况下，可能有些人也落水了。在这种情况下，用直升机尝试投放一些救生筏等救援设备，尽量增加船员生存下来的可能性。

高博认为，根据现在掌握的信息，现在的救援应该会根据当地的气象条件、洋流的流速流向和失踪人员情况，判定和划出一个搜救的范围，派出更多的船只和直升机先进行表面的搜索，在结合气象条件的改变实施救援。

责任编辑：桂强