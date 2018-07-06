中国政府网新功能：企业群众可查询投资项目信息

原标题：国家发展改革委支持中国政府网开通投资项目便民查询新窗口

近日，国家发展改革委依托全国投资项目在线审批监管平台，支持中国政府网推出“全国投资项目办理结果公示查询”功能，企业、群众通过互联网端或手机客户端访问中国政府网，即可便捷查询投资项目信息，及时了解“心系的项目是否通过审批”、“我家附近又有哪些项目”。开通此项查询功能，是国家发展改革委积极推进政务公开、主动提供便民惠民服务的又一创新举措，进一步提升了“互联网+政务服务”水平，为企业、群众查询了解投资项目信息提供了便利。

全国投资项目在线审批监管平台，是由国家发展改革委于2014年开始建设的全国性固定资产投资项目综合管理服务平台。2015年12月7日，李克强总理在国家发展改革委视察工作时，亲自启动平台联通按钮，平台进入全国范围的试运行阶段。2016年出台的《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》、《企业投资项目核准和备案管理条例》等政策法规文件，明确了平台的法定地位，对加快平台建设应用提出了明确要求。2017年2月1日，随着《企业投资项目核准和备案管理条例》的施行，在线平台正式运行。目前，在线平台纵向联通中央、省、市、县四级，横向联通投资项目审批相关部门，中央层面已联通自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部等18部门，累计已汇集超过180万个项目的信息。在线平台的建设应用，为投资者提供了政策信息、办事流程等方面的系统性、精准性服务指引和方便快捷的申报、查询渠道，进一步提升了投资便利化水平，为持续改善营商环境做出了积极贡献。

责任编辑：桂强