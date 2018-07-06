四川成都邛崃市发生3.1级地震 震源深度23千米

原标题：四川成都市邛崃市发生3.1级地震 震源深度23千米
中新网7月6日电 中国地震台网正式测定：7月6日12时49分在四川成都市邛崃市（北纬30.35度，东经103.29度）发生3.1级地震，震源深度23千米。
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