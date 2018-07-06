元方任四川绵阳市委副书记提名市长(图/简历)

原标题：元方任绵阳市委副书记、提名市长 刘超已任市委书记（图|简历）

经济日报-中国经济网绵阳7月6日综合报道 据川报观察消息，四川省委决定：元方同志任中共绵阳市委副书记。省委同意提名元方同志任绵阳市人民政府市长，免去刘超同志绵阳市人民政府市长职务。

据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，元方，1974年9月生，曾任西安国家民用航天产业基地管委会经济商务发展局局长，2010年任广元市副市长，2015年任绵阳市副市长，一年后任绵阳市委常委、市国资委党委书记。

刘超出生于1971年11月，曾在中办、国办、公安部任职，2009年赴成都市挂职，历任成都市委常委，市委常委、统战部部长，市委常委、天府新区筹备组组长，成都市委常委、高新区党工委书记等职务，2015年任绵阳市委副书记、市长，近日已任绵阳市委书记。

元方简历

元方，男，汉族，1974年9月生，陕西白水人，1995年7月西北大学经济管理学院经济学专业大学毕业、经济学学士，2004年7月获西北工业大学管理学院工商管理硕士学位，2010年12月西北工业大学管理科学与工程专业在职研究生毕业、管理学博士，1995年7月参加工作，2000年11月加入中国共产党。

1991.09━1995.07西北大学经济管理学院经济学系经济学专业大学学习，获经济学学士学位

1995.07━2002.11西安军城集团科员、子公司经理

2002.11━2005.03中国新时代国际工程公司 （原机械工业部第七设计研究院）工程师、子公司综合管理部主任（2001.09━2004.07西北工业大学管理学院在职学习，获工商管理硕士学位）

2005.03━2006.03中国新时代国际工程公司办公室副主任（副处级）

2006.03━2006.08中国新时代国际工程公司办公室副主任（主持工作）

2006.08━2007.03中国新时代国际工程公司办公室副主任（主持工作）兼外事办公室主任（正处级）

2007.03━2007.06中国新时代国际工程公司办公室主任兼外事办公室主任

2007.06━2007.12西安航天科技产业基地管委会经济商务发展局负责人

2007.12━2008.06西安国家民用航天产业基地管委会经济商务发展局负责人

2008.06━2010.05西安国家民用航天产业基地管委会经济商务发展局局长 （其间：2009.12━2010.04挂任中共西安市灞桥区狄寨街道办事处委员会副书记兼金星村党支部副书记）

2010.05━2015.08广元市副市长（其间：2014.03━2015.02挂任国家科学技术部发展计划司副司长）（2003.09━2010.12在西北工业大学管理科学与工程专业在职研究生学习，获管理学博士学位）

2015.08━2016.10 绵阳市副市长

2016.10━2018.07 绵阳市委常委，科技城党工委副书记、管委会常务副主任、市国资委党委书记。

2018.07━ 绵阳市委副书记，提名为市长

责任编辑：张申