贸易战打响后中美双方还会继续谈判吗?外交部回应

原标题：2018年7月6日外交部发言人陆慷主持例行记者会

应法兰西共和国政府和布基纳法索政府邀请，国务院副总理胡春华将于7月8日至13日对上述两国进行访问。

问：美国政府有关对价值340亿美元的中国产品加征25%关税的措施已于今天正式生效。请问中国外交部对此有何回应？

答：美方这一错误做法公然违反了世界贸易组织规则，将打击全球贸易秩序、引发全球市场动荡、阻碍全球经济复苏。世界范围内更多跨国企业、中小企业和普通消费者都将被殃及，美国的众多行业和公众也已越来越意识到自身将深受其害。

事实上，美国政府近来采取的一系列单边主义和贸易投资保护主义措施已经在世界范围内引起广泛担忧和谴责，也已招致不少国家的反制和报复。

中方始终反对单边主义行径，反对贸易投资保护主义。我们一直在尽最大努力推动有关方面客观认识全球化进程，理性处理贸易关系中出现的分歧和问题，但这需要有关方面相向而行。任何试图单方面施压都是徒劳的，任何人对此不要抱有幻想。在中国自身正当利益受到不公平对待的情况下，中方理所当然作出必要反击。中国商务部新闻发言人今天已表示，我们将及时向世贸组织通报相关情况，我们有决心与世界各国一道，共同维护自由贸易和多边贸易体制。

问：据报道，5日，两艘船只在泰国普吉岛附近倾覆，船上载有133人，多为中国游客。请问外交部能否核实船上有多少中国公民？中国公民伤亡情况如何？

答：当地时间7月5日下午，两艘载有133名游客的游船分别在泰国普吉珊瑚岛、梅通岛倾覆，其中127人为中国游客。截至目前，中国游客中共有78人获救、33人失踪、16人遇难（注：根据最新情况更新）。部分受伤中国游客已紧急送医院救治。鉴于救助工作仍在进行中，我们将及时核实更新有关情况。

党中央、国务院对此高度重视，习近平总书记等中央、国务院领导作出重要指示和批示。外交部第一时间启动应急机制，牵头成立多部委联合工作组正在赶赴泰国协助工作。中国驻泰国使领馆工作组今天早上抵达普吉参与处置，中国驻宋卡总领馆连夜派员赴医院探望伤员，协调院方全力救助，并组织志愿者教师和留学生赶赴各医院提供协助。

目前，泰国普吉府尹已赶赴现场指挥救援，泰国海军、水警、旅游警察等部门派出多艘救援船只和直升机持续联合搜救，泰国陆海空均投入救援。中方对泰方积极搜寻和救治伤员表示感谢，希望泰方继续全力搜救失踪人员，并做好伤员救治、家属安抚及有关善后等工作。

中国政府和中国驻泰使领馆将继续全力为此次事故中中国同胞及其家属提供协助。我这里可以向大家提供有关联系电话：外交部领保中心热线：12308，中国驻泰国使馆求助热线： 0066-642351752，0066-820367651。

我也愿借此机会再次强调一下，近期，海外连续发生涉及中国游客的交通安全事故。进入7月以来，暑期出境游进入高峰期。我们再次提醒赴海外旅游的中国公民提高风险防范意识，切实重视当地政府和有关部门的安全提醒，谨慎安排行程，务必做到安全第一。

问：第一，中方是否已经开始实施加征关税措施？第二，习近平主席与特朗普总统最近一次沟通是在什么时候？不管是就经贸问题还是其他任何问题进行沟通。

答：关于第一个问题，这两天，中国国务院关税税则委员会、中国商务部和海关总署都已发布了消息，在美方对中方片面、不公正加征关税措施生效后，中方对美方部分产品加征关税措施也已经立即生效。

关于第二个问题，中美双方就共同关心的问题一直保持着沟通。至于你问到的具体经贸问题，中方的立场是非常明确和一贯的，美方各层级对此都非常清楚。

问：联合国秘书长任命了新任联合国驻印巴军事观察小组首席军事观察员。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。作为巴基斯坦和印度共同的邻国和朋友，中方希望巴印双方继续通过对话协商，冷静、妥善处理有关问题，共同致力于维护南亚地区的和平与稳定。

问：金砖国家第八次经贸部长会议昨天在南非约翰内斯堡举行。我们知道主要是中国经济部门负责人参与了此次会议，请问外交部对此次会议有何看法？

答：7月5日，金砖国家第八次经贸部长会议在南非约翰内斯堡举行。会议主要是为将于本月25—27日举行的金砖国家领导人约翰内斯堡会晤在经贸方面做准备。关于会议具体情况，中方已经发布了消息，你可以查阅。

此次会议的背景十分独特，是在当前国际经贸形势复杂严峻、单边主义和贸易投资保护主义抬头的情况下举行的。你可能已经注意到，会议发表了金砖国家支持多边贸易体制、反对单边主义和保护主义的单独声明。声明强调，金砖国家致力于坚定维护以世贸组织为核心、以规则为基础、透明、非歧视、开放和包容的多边贸易体制，坚决反对单边主义和保护主义，特别是对当前不符合世贸组织规则、将多边贸易体制置于危机中的单边措施予以强烈关注。声明呼吁世贸组织成员恪守世贸组织规则，信守多边贸易体制承诺，共同加强世贸组织，全力应对当前多边贸易体制面临的严峻挑战。

我想这不仅反映了金砖国家的共同看法，也反映了国际社会的普遍心声。中国有句话叫得道多助，失道寡助。我想，任何违背经济规律、违背国际共识、逆潮流而动的做法，都是没有出路的，也是注定要付出代价的。

问：第一，中方对美方部分产品加征关税措施是否已经开始实施？具体开始时间是什么？第二，在过去24小时内中美双方是否就该问题进行磋商或对话？

答：我刚才已经回答了类似问题。关于第一个问题，这两天，中国国务院关税税则委员会、商务部和海关总署都已发布了消息，在美方对中方片面、不公正加征关税措施生效后，中方对美方部分产品加征关税措施也已经立即生效。

关于第二个问题，自从美方挑起中美贸易摩擦之后，中美双方就该问题保持着沟通。中方一直尽自己最大努力推动有关方面客观认识、理性处理双边贸易中出现的分歧和问题，这一立场是明确、一贯的。美方对中方的立场从一开始就十分清楚。

问：据报道，近日，赞比亚总统伦古出席了在赞比亚东方省某小学举行的“万村通”项目启动仪式。中国驻赞比亚使馆也派官员出席。在上周举行的中非媒体合作论坛上，“万村通”工程也是非洲媒体和同行口中的一个高频词汇。你能否介绍一下“万村通”项目进展情况，以及该项目在中非人文交流中所扮演的角色？

答：“万村通”数字卫星电视项目是习近平主席在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布的对非援助举措之一，目的是为了丰富非洲当地人民文化生活，促进中非文化交流和民心相通。项目已于去年8月正式启动，正在具备条件的25个非洲国家的1万个村落接入数字电视信号。赞比亚“万村通”项目是整个“万村通”项目的一部分。令我们非常高兴的是，这些天，赞比亚偏远地区的小学生们已经能够通过该项目收看到今年世界杯足球赛了！

当前，中非各领域合作快速发展，包括“万村通”在内的一大批合作项目有力支持了非洲经济多元化发展和自主可持续发展。今年9月将举行中非合作论坛北京峰会，对中非全面战略合作伙伴关系作出新的规划。我们愿与广大非洲兄弟一道，致力于合作共赢、共同发展，为中国和非洲人民带来更多的获得感。

问：中方能否介绍受中方加征关税影响的美国商品的总价值及商品清单？

答：你问到的这些涉及征税的具体问题，建议你向有关主管部门了解。

问：你刚才宣布了胡春华副总理将访问布基纳法索的消息。我们知道，中布两国复交刚刚一个多月，那么这次中国政府代表团访问布基纳法索有什么特殊的意义？访问都有哪些安排？中方对此访的主要期待是什么？

答：5月26日，中国和布基纳法索在北京签署两国复交联合公报，正式宣布恢复大使级外交关系。中布复交后，两国关系发展顺利，各部门全面恢复交往联系，各领域合作有序展开。布基纳法索总统卡博雷将应邀出席于今年9月召开的中非合作论坛北京峰会。

胡春华副总理即将对布基纳法索的访问是中布复交以来首个中国政府代表团往访，距离复交仅仅1个多月时间，体现了中布两国政府对双边关系的高度重视。

胡春华副总理访布期间，将会见卡博雷总统，同蒂耶巴总理举行会谈，就中布关系、中非合作论坛北京峰会以及共同关心的其他问题交换意见。胡春华副总理还将同布方领导人共同出席中国驻布基纳法索使馆开馆仪式。

事实证明，中布复交完全符合两国人民的根本和长远利益，将为布基纳法索国家发展开辟更广阔前景，为布人民带来实实在在的福祉。我们相信，此访将为增进两国政治互信，全面推进各领域友好合作，深化两国人民的了解和友谊发挥重要作用，为中布关系未来发展注入强劲动力。

问：制造东京地铁沙林毒气事件的“奥姆真理教教主”麻原彰晃今天上午在东京被执行死刑。中方对此有何评论？

答：中方当年就对邪教分子制造这一令人发指事件、造成大量平民伤亡表示谴责。

问：中国外交部和商务部此前都表示中美谈判的大门是敞开的。请问贸易战打响后，中美双方是否还会继续谈判？

答：我想强调的是，就中方而言，我们并不希望贸易分歧扩大为贸易争端或贸易冲突，更不希望看到贸易战，因为贸易战不会给任何国家、任何企业和任何个人带来好处。从一开始，中方就作出了最大努力，希望有关方面能够客观认识全球化进程，包括在全球化进程中出现的一些情况，能够理性处理好有关贸易关系中存在的分歧，但这需要有关方面相向而行。

任何一方试图在贸易关系中采取霸凌主义的做法是不可能得逞的。中方这一立场是一贯的，也是非常明确的。美方各层级从一开始对中方这一立场就是非常清楚的。

责任编辑：霍宇昂