飞猪:平台涉泰沉船游客增至61人 26人失联1人遇难

原标题：飞猪：平台涉泰国事件游客数增至61人，26人失联1人遇难

7月5日下午，两艘载有133名游客地游船分别在泰国普吉珊瑚岛、梅通岛倾覆，其中127人为中国游客。截至今天中午12点，中国游客中有78人获救、47人失踪、2人遇难。

澎湃新闻从各家旅行社获得的信息显示，涉事船只上的游客多为自由行游客，购买了一日游等旅游产品。而已确认游客们涉及的旅游预定平台或旅行社包括飞猪、懒猫、携程等。

根据7月6日16：30分飞猪更新的调查数据，截至目前，泰国普吉岛游船意外倾覆事件涉及飞猪平台预订游客数量已增加至61人，其中26人尚处于失联状态，1人不幸遇难。飞猪方面透露，遇难者未海宁某工厂员工，户籍信息暂不确定。

携程方面仍有3位游客没有联系上。携程还宣布启动“重大灾害旅游保障金”应对普吉岛事件，对于近日计划去普吉岛的旅游者，在7月11日之前，普吉出海一日游，因当地天气的安全风险，旅游者可以全额退订，携程承担损失。

携程称，为了帮助当地被救援的携程度假游客，对于5日晚上以来，受此次事故影响，客户因救援导致原酒店无法入住，无损取消给予当晚房费的全退。旅游者因为事故滞留产生的酒店住宿费用，携程给予补贴报销。

此外，在线旅行社途牛方面表示，每年4月至8月底为普吉岛雨季。据泰国当地气象部门紧急提醒，“本月5-12号，泰国湾及安达曼海海域有大风浪”，针对已停运游船班次，途牛将主动联系游客发起退订流程，针对即日起出行涉及事发地区未来7天内的出海订单支持免费退订；针对即将出游普吉岛方向的订单，途牛将根据天气情况，在保障游客安全的情况下，由当地领队和导游做好行程调整的沟通和安排，将游客安全放在首位。

美团旅行也回应称，所有7月5日前通过美团旅行、大众点评预订的泰国还有出海行程的目的地一日游未出订单，需要取消的均可联系客服进行免费取消；所有7月5日前通过美团、大众点评预定的泰国含有出海行程的跟团游未出订单，如果需要变更，美团旅行将尽力与供应商协调。

责任编辑：余鹏飞