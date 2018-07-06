新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

泰驻华使馆:向普吉游船事故受灾游客亲友表示慰问

泰驻华使馆:向普吉游船事故受灾游客亲友表示慰问
2018年07月06日 19:10 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：泰驻华使馆就游船倾覆事故发布公告：向受灾游客亲友表示慰问

　　中新网7月6日电 泰国驻华使馆6日就普吉府近海域区发生的游船倾覆事故发布公告。公告称，泰王国驻华大使馆和泰国驻华9所总领馆对在该事件中丧生和受伤的游客的亲友表示慰问。使馆已就此事开通求助热线，以便公众及时跟进关于救助受灾游客的相关信息。

泰国驻华使馆网站截图。泰国驻华使馆网站截图。
 
点击进入专题：
泰国普吉岛游船翻覆已致多人遇难 乘客大部分是中国人

责任编辑：霍宇昂

泰国驻华使馆
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区