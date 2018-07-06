泰驻华使馆:向普吉游船事故受灾游客亲友表示慰问

原标题：泰驻华使馆就游船倾覆事故发布公告：向受灾游客亲友表示慰问

中新网7月6日电 泰国驻华使馆6日就普吉府近海域区发生的游船倾覆事故发布公告。公告称，泰王国驻华大使馆和泰国驻华9所总领馆对在该事件中丧生和受伤的游客的亲友表示慰问。使馆已就此事开通求助热线，以便公众及时跟进关于救助受灾游客的相关信息。

泰国驻华使馆网站截图。

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