诺奖得主丁肇中:暗物质来源2024年将有决定性结果

原标题：诺贝尔奖获得者丁肇中：暗物质来源将在2024年有决定性结果

7月7日，丁肇中访问山东大学新闻发布会在山东大学中心校区举行。 李欣 摄

中新网济南7月7日电 （记者 李欣）暗物质来源将在2024年取得决定性结果。诺贝尔物理奖获得者丁肇中7月7日在访问山东大学时透露了AMS（阿尔法磁谱仪）项目最新研究预期。

AMS项目由丁肇中主持，是上世纪末和本世纪初世界上规模最大的科学计划之一。作为第一个安置于太空，最强大、最灵敏的精密粒子探测装置，AMS是目前唯一被永久安放在国际空间站的粒子物理试验设备，主要用于探测宇宙中的奇异物质，包括暗物质和反物质。

图为，诺贝尔物理奖获得者丁肇中在当天举行的新闻发布会上介绍AMS项目最新进展情况。 李欣 摄

丁肇中在当天举行的新闻发布会上介绍说，AMS是人类第一次使用精密大型磁谱仪测量宇宙线的分布情况。目前AMS已经收集了约1200亿个宇宙线数据，主要研究结果被整理成数十篇学术文章刊发，推翻了很多物理学已知理论，改变了人类对宇宙线的认识。

因为暗物质碰撞产生的电子和质子被大量的宇宙线电子和质子覆盖，所以在地球表面很难观测。AMS通过在太空测量暗物质湮灭产生的多余的正电子、反质子来寻找暗物质。丁肇中认为，预计到2024年，人类将对反物质最终结果和暗物质来源得出决定性结果。

图为，诺贝尔物理奖获得者丁肇中在当天举行的新闻发布会上介绍AMS项目最新进展情况。 李欣 摄

针对外界一直希望了解AMS研究成果对人类社会发展产生的影响。丁肇中解释说，上世纪30年代最尖端的原子物理、量子力学应用在今天的通信网络，上世纪40年代的原子核物理为今天提供能源。这些都证明，实验物理的结果需要20年到30年才能转换为人类可利用的成果，“到能运用时就将改变人类整个生活”。AMS最重要的成果就是探索到自然界中存在，人们无法想象，前所未有的现象。

丁肇中在发布会上还特别感谢山东大学程林教授所率领的热科学系统团队为AMS项目做出的决定性贡献，成功解决了AMS太空工作的温度平衡问题。

出席当天发布会的山东大学校长樊丽明透露，山东大学将选派物理系学者和博士研究生参与AMS项目研究，与项目组各国专家学者共同探索暗物质。目前学校粒子物理与原子核物理研究中心已推荐了人选。

图为，山东大学校长樊丽明出席当天发布会，并透露山东大学将选派物理系学者和博士研究生参与AMS项目研究。 李欣 摄

对于参与AMS项目人员选拔标准，丁肇中坦言，AMS是一个全新的项目，以往的经验不重要，重要的是脑筋聪明，具有独立思考、研究能力。从事科学研究的人要葆有好奇心、想象力和不怕他人批评的自信心。（完）

责任编辑：张玉