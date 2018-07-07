中国取消挪威三文鱼进口禁令 或成其最大消费市场

原标题：中国取消挪威三文鱼进口禁令，未来有望成为最大消费市场

挪威三文鱼。视觉中国 资料图

“这对挪威而言是一个大新闻。”7月6日上午，挪威海产外贸局驻华办事处负责人毕思明向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，中国已于7月3日起取消对挪威三文鱼的部分进口禁令。受此影响，今年下半年起中国进口挪威三文鱼的数量有望大幅上涨。

中国曾多次以病毒威胁为由禁止进口部分挪威三文鱼。2014年9月，挪威食品安全局曾发布消息称中国拟禁止进口整条挪威三文鱼，直至进口商能够证明进口的三文鱼没有具传染性的三文鱼贫血症病毒以及该病毒的其他变体。这一禁令最终没有付诸实施。但是在2015年3月，中国政府正式下令自当月23日起停止从挪威的南特伦德拉格郡（Sor-Trondelag）、诺尔兰郡（Nordland ）和特罗姆斯郡（Troms）三个郡中进口整条三文鱼。其余郡依然可以向中国出口三文鱼，但是必须提供三文鱼没有患上胰腺疾病（PD）及传染性三文鱼贫血症（ISA）的证明。据毕思明介绍，收到禁令的三个郡包含着挪威40%的三文鱼产量。

禁令颁布后，中国的三文鱼进口数字产生变化。根据海关数据显示，2015年，中国从丹麦自治领法罗群岛进口了14902吨冰鲜三文鱼，位列第一，只从挪威进口了3537吨，位列第六。而在2014年，中国从挪威进口的冰鲜三文鱼数量占全部数量的32.14%，排名第一。

据了解，传染性三文鱼贫血症是人工养殖的大西洋鲑鱼中新出现的一种高致死性疾病，属于世界动物卫生组织公布的必须通报的动物疫病名录。该病的传播途径广泛，病原ISAV可通过鱼与鱼之间血液、尿液、排泄物和体液的接触等多种途径来传播，致死率最高可达100%，鱼群一旦染病将给鲑鱼养殖业带来巨大危害。2014年5月，深圳湾检验检疫局工作人员曾从2批挪威进口的冰鲜大西洋鲑鱼中，检出传染性三文鱼贫血症病毒。据了解，传染性三文鱼贫血症并不会传染给人。

毕思明表示，今年早些时候，中国政府曾组织人员前往挪威考察三文鱼的安全情况，“双方人员在几个月中进行了良好的对话”。正是这次考察的结果使得中国政府最终决定取消进口禁令。他补充道，这一病毒与人类食品安全无关，仅对动物健康产生影响。除中国外，挪威还向100多个国家出口三文鱼。

此次进口禁令的取消与全球三文鱼需求量旺盛增长的时间一致。7月4日，挪威海产外贸局发布报告称，今年6月，同比上涨6%。受三文鱼出口推动，挪威海产品上半年出口额创下“前所未有”佳绩。据挪威海产外贸局分析师保罗·安道尔表示，对三文鱼出口增长贡献最大的国家是法国、英国、意大利。

2018上半年挪威三文鱼对华出口量显著上升。出口量从2017年上半年 的1088公吨提高至2018年上半年的7054公吨，大幅增长548%。挪威三文鱼对华出口额同比增长544%，达4.43亿挪威克朗（约合3.66亿人民币）。但是，这一数字在挪威三文鱼的全部出口额中占比依然较小。仅今年6月，挪威便出口了86000吨三文鱼，销售额总计达5.92亿欧元（约合46.05亿人民币），其中81%销往欧洲国家。从长远来看，中国的三文鱼市场仍有较大增长空间。毕思明预计，今年下半年挪威三文鱼对华出口量将是上半年出口量的3倍，达到约21000公吨。

2017年5月，挪威海产局发布了“2025计划”。根据该长期发展规划，挪威将于2025年之前提高对中国海产品出口额至总计100亿元人民币。毕思明表示，中国将有望在5到7年间成为挪威最大的三文鱼市场之一，“挪威三文鱼在中国市场的销量持续高速增长，我们相信未来它将随着中产阶级的增加而继续保持增长。预计到2025年，中国对三文鱼的消费量将达到24万吨/年。”

责任编辑：张玉