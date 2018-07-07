宋功德出任中央办公厅法规局局长 将协力解决这事

原标题：宋功德出任中央办公厅法规局局长，将协力解决一项重大问题

宋功德

近期，据民主与法制网消息，6月25日，《党内法规学》编委会成立及编写工作启动会在京举行。中央办公厅法规局局长、中国法学会党内法规研究中心学术委员会主任宋功德出席会议并作总结讲话。

上述报道显示，此前担任中共中央办公厅法规局副局长的宋功德已接替陆国强出任该局局长。

根据公开资料，宋功德出生于1971年，曾任中共中央办公厅法规局副局长、机关党委书记等职，法学博士、教授、北大软法研究中心执行主任，国务院职能转变评估专家组成员。主持完成10多项国家和省部级课题，出版《行政法哲学》、《软法亦法》等法学专著15部。

值得一提的是，《党内法规学》编委会成立及编写工作启动会的举行，也标志着我国第一本党内法规专门教材编写工作正式启动。

中国法学会党组书记、常务副会长、党内法规研究中心顾问委员会主任陈冀平6月25日指出，尽快组织权威专家编写一部政治过硬、专业水平高的专门教材，以解决党内法规学习教育存在的“无书可教、无书可学”问题，意义重大。根据中央领导同志指示，由中国法学会会同中办法规局共同承担组织编写《党内法规学》专门教材的工作。中国法学会对此高度重视，已经把这项工作明确列入中国法学会2018年工作要点，具体由中国法学会党内法规研究中心负责推进。

陈冀平强调，做好《党内法规学》专门教材编写工作，一要把习近平新时代中国特色社会主义思想，尤其是习近平依规治党重要思想，贯彻落实到党内法规制度建设和编写《党内法规学》教材的全过程各方面，牢牢把握正确的政治方向。二要全面贯彻党中央关于加强党内法规制度建设的重大部署，以党内法规制度体系作为教材编写的基本依据。三要系统总结党内法规制度建设的实践经验和理论成果，凝聚各方智慧，以教材编写带动党内法规理论研究。

他说，此次《党内法规学》教材编委会成员既包括法学、党建专家学者，也包括中央有关部门从事党内法规实践工作的专家，就是想通过大家的密切沟通、精诚合作，全面系统总结党内法规制度建设的实践经验和理论成果，并以这次专门教材的编写带动党内法规理论研究向更高水平发展。

宋功德总结道，这本《党内法规学》教材承载了许多使命，具有非常重要的意义。希望通过教材的编写，能够形成关于党内法规基本问题的最大共识。编写小组可由中央有关部门的同志、中国法学会党内法规研究中心的同志和学界有相关研究的同志组成。希望通过各方精诚合作、共同努力，对党内法规学的基本范畴、概念体系等达成共识，推进党内法规理论研究不断深化。

责任编辑：张玉