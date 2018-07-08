原标题：中国不当“垃圾场” 日本塑料垃圾堆成山 日媒：业者发出悲鸣
参考消息网7月8日报道 日媒称，日本各地现在充斥着塑料垃圾。原因在于曾经的废旧塑料主要出口目的地中国实施了进口限令，导致日本的循环利用根本赶不上趟。另一方面，世界范围内也在广泛开展拒绝使用一次性塑料制品、加强监管措施等运动。
据日本《读卖新闻》7月2日报道，“已经到了极限了。”一位关东地区从事废旧垃圾处理行业的社长发出了悲鸣。塑料饮料瓶、食品包装、晾衣架……他的回收站内堆放的塑料垃圾高达5米，已经到了超过废弃物处理法规定的保管基准的危险级别。
这位负责人从废品回收人员手中购买回收自便利店、企业等处的饮料瓶，再将其卖给中国背景的出口商，每个月的出货量达到3000吨。但是中国在去年年底叫停了进口，垃圾失去了容身之所。日本的垃圾处理行业从业者眼下已经不再购买新的垃圾，甚至反过来付钱给能够把垃圾取回去的人，以此控制垃圾继续增加。
业内人士介绍，很多业者已经没有地方容纳新的垃圾，关东地区半数以上的业者不再接收新的垃圾。企业也需为处理废塑料支付更多的钱。
报道称，中国从上世纪80年代开始从全球大量收购资源类垃圾，用以弥补国内资源的不足，制成新的塑料制品和化学纤维原料，实现循环再利用。与以石油为原料生产的塑料制品相比，成本要低得多。对于有出口废塑料需求的日本和欧美各国来说，中国是个很合适的“垃圾场”。
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