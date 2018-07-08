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我国首届统战学硕士研究生毕业 就业情况良好

我国首届统战学硕士研究生毕业 就业情况良好
2018年07月08日 16:02 澎湃新闻
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　　原标题：我国首届统战学硕士研究生毕业，8名硕士就业情况良好

签约仪式现场签约仪式现场

　　我国首届统战学硕士研究生近日顺利毕业，至此，统战学学科建设实现了学位研究生零的突破。

　　据团结网消息，记者从7月4日中央社会主义学院（中华文化学院）与山东大学战略合作协议签约仪式上获悉，中央社会主义学院与山东大学自2015年起合作开展培养的首届统一战线学硕士研究生刚刚毕业。

中央社院党组书记潘岳出席并讲话中央社院党组书记潘岳出席并讲话

　　上述团结网消息介绍，中央社院党组书记潘岳在签约仪式上讲话指出，中央社院与山东大学传统友谊深厚、合作空间广泛。作为目前唯一一所与我院联合培养学位研究生的高校，双方自2015年起合作开展统一战线学硕士、博士研究生的培养工作。希望双方以此次合作协议为新起点，全面推动在教学和人才培养、科研和智库建设、中华文化交流传播等方面的合作。

　　山东大学校长樊丽明表示，山东大学与中央社会主义学院有着将近5年的合作历史，建立了深厚的合作友谊，奠定了坚实的合作基础。双方共建的全国首个统一战线学学科，以及联合培养统一战线学研究生等开创性工作，在国内产生了广泛影响。4日的战略合作签约是双方谱写未来合作美好篇章的新起点、新征程。

　　公开资料显示，中央社院2009年开始先后研究制定了指导意见及规划方案，与山东大学学科共建、合作培养研究生，于2014年11月25日签订了合作培养统一战线学研究生的协议，“统一战线学”首次作为独立学科被纳入国民教育招生系列，填补了我国高等教育的空白，标志着统一战线事业专业人才培养的基础工程正式启动。

　　“统一战线学”设置了四个研究方向，同时也是研究生培养的专业方向：统一战线理论与政策、中国的政党制度、统一战线中的民族理论和宗教理论、中国传统政治思想与统战文化。

　　团结网上述消息还透露，2015年统战学学科设立以来，已招收38名博士研究生、50名硕士研究生。今年毕业的8名硕士研究生就业情况良好，以统战系统和公务员领域为主。

　　长期以来，统一战线工作领域都在呼吁有自己的学科和相应专业人才。

　　据“统战新语”微信公众号2016年刊文介绍，中央社院中共党组高度重视抓好统一战线学学科建设，自2011年开始先后研究制定了指导意见及规划方案，2013年将与山东大学共建统战学科、合作培养研究生作为重点工程。

　　中央社会主义学院统战理论教研部原主任、博士生导师李金河教授认为，单靠中央社院做学科的建设和专业人才培养工作，条件不足，因而选择与高校合作，而科学社会主义学科体系完整的山东大学成为理想的选择。

　　在山东大学，统一战线学专业设置在政治学与公共管理学院，属于政治学一级学科下面的二级学科。

　　李金河介绍称，统一战线学学科“终究目的是培养人、造就人，并在培养人才过程中，将统一战线学的学科体系和理论体系建立起来，把教材体系和教师队伍建立起来”。

　　此外，根据山东大学提供的该专业攻读硕士学位研究生培养方案，要求硕士生在统一战线理论与中国政治发展，政党政治与统一战线，中国传统政治思想与统战文化等方面具有系统而扎实的专门知识，较高的外语水平，较强的实际工作能力，成为能独立进行教学、科研和党政管理，富有创新能力的高级专业人才。

　　博士生培养方案指出“主要培养高层次的统一战线理论研究者和实际工作者”，“坚持中国特色社会主义理论体系”，“具有扎实的统一战线理论功底和系统、广博的政党政治专业知识，具备独立从事本专业理论研究和实际工作的能力”。

　　在学科建设方面，中央社会主义学院理论学习中心组曾发表文章《建设中国特色的统一战线学》提到：“从中国共产党领导统一战线的特殊经验出发，从当代中国的特殊问题出发，努力做到个别与一般相统一，特殊经验与普遍意义相统一，中国本土学术与人类文明成果相统一，揭示统一战线的一般本质和普遍规律，建设具有中国特色的统一战线学，这就是我们的目标。”

　　上述“统战新语”微信公众号透露，谈到学生毕业之后的发展，老师们比较乐观。

　　“统战、政协、党派部门等工作人员，社院和党校系统教学、研究人员，以及高等院校政治理论课教师等，都需要统一战线学科的人才。况且，统一战线学是研究中国共产党执政规律的学问，这很重要。”李金河表示。

责任编辑：吴金明

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