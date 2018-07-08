我国首届统战学硕士研究生毕业 就业情况良好

原标题：我国首届统战学硕士研究生毕业，8名硕士就业情况良好

签约仪式现场

我国首届统战学硕士研究生近日顺利毕业，至此，统战学学科建设实现了学位研究生零的突破。

据团结网消息，记者从7月4日中央社会主义学院（中华文化学院）与山东大学战略合作协议签约仪式上获悉，中央社会主义学院与山东大学自2015年起合作开展培养的首届统一战线学硕士研究生刚刚毕业。

中央社院党组书记潘岳出席并讲话

上述团结网消息介绍，中央社院党组书记潘岳在签约仪式上讲话指出，中央社院与山东大学传统友谊深厚、合作空间广泛。作为目前唯一一所与我院联合培养学位研究生的高校，双方自2015年起合作开展统一战线学硕士、博士研究生的培养工作。希望双方以此次合作协议为新起点，全面推动在教学和人才培养、科研和智库建设、中华文化交流传播等方面的合作。

山东大学校长樊丽明表示，山东大学与中央社会主义学院有着将近5年的合作历史，建立了深厚的合作友谊，奠定了坚实的合作基础。双方共建的全国首个统一战线学学科，以及联合培养统一战线学研究生等开创性工作，在国内产生了广泛影响。4日的战略合作签约是双方谱写未来合作美好篇章的新起点、新征程。

公开资料显示，中央社院2009年开始先后研究制定了指导意见及规划方案，与山东大学学科共建、合作培养研究生，于2014年11月25日签订了合作培养统一战线学研究生的协议，“统一战线学”首次作为独立学科被纳入国民教育招生系列，填补了我国高等教育的空白，标志着统一战线事业专业人才培养的基础工程正式启动。

“统一战线学”设置了四个研究方向，同时也是研究生培养的专业方向：统一战线理论与政策、中国的政党制度、统一战线中的民族理论和宗教理论、中国传统政治思想与统战文化。

团结网上述消息还透露，2015年统战学学科设立以来，已招收38名博士研究生、50名硕士研究生。今年毕业的8名硕士研究生就业情况良好，以统战系统和公务员领域为主。

长期以来，统一战线工作领域都在呼吁有自己的学科和相应专业人才。

据“统战新语”微信公众号2016年刊文介绍，中央社院中共党组高度重视抓好统一战线学学科建设，自2011年开始先后研究制定了指导意见及规划方案，2013年将与山东大学共建统战学科、合作培养研究生作为重点工程。

中央社会主义学院统战理论教研部原主任、博士生导师李金河教授认为，单靠中央社院做学科的建设和专业人才培养工作，条件不足，因而选择与高校合作，而科学社会主义学科体系完整的山东大学成为理想的选择。

在山东大学，统一战线学专业设置在政治学与公共管理学院，属于政治学一级学科下面的二级学科。

李金河介绍称，统一战线学学科“终究目的是培养人、造就人，并在培养人才过程中，将统一战线学的学科体系和理论体系建立起来，把教材体系和教师队伍建立起来”。

此外，根据山东大学提供的该专业攻读硕士学位研究生培养方案，要求硕士生在统一战线理论与中国政治发展，政党政治与统一战线，中国传统政治思想与统战文化等方面具有系统而扎实的专门知识，较高的外语水平，较强的实际工作能力，成为能独立进行教学、科研和党政管理，富有创新能力的高级专业人才。

博士生培养方案指出“主要培养高层次的统一战线理论研究者和实际工作者”，“坚持中国特色社会主义理论体系”，“具有扎实的统一战线理论功底和系统、广博的政党政治专业知识，具备独立从事本专业理论研究和实际工作的能力”。

在学科建设方面，中央社会主义学院理论学习中心组曾发表文章《建设中国特色的统一战线学》提到：“从中国共产党领导统一战线的特殊经验出发，从当代中国的特殊问题出发，努力做到个别与一般相统一，特殊经验与普遍意义相统一，中国本土学术与人类文明成果相统一，揭示统一战线的一般本质和普遍规律，建设具有中国特色的统一战线学，这就是我们的目标。”

上述“统战新语”微信公众号透露，谈到学生毕业之后的发展，老师们比较乐观。

“统战、政协、党派部门等工作人员，社院和党校系统教学、研究人员，以及高等院校政治理论课教师等，都需要统一战线学科的人才。况且，统一战线学是研究中国共产党执政规律的学问，这很重要。”李金河表示。

责任编辑：吴金明