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台铁宜兰线电车线设备故障 影响38列次车约7800人

台铁宜兰线电车线设备故障 影响38列次车约7800人
2018年07月08日 17:13 中国新闻网
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　　原标题：台铁宜兰线电车线设备故障 7800人受影响

　　中新社台北7月8日电 8日上午6时53分，台铁宜兰线4114次车于二结站至罗东站间电车线设备故障，共影响38列次车、约7800名旅客。

　　综合台湾铁路管理局官网及中央社等台媒报道，电车线损坏约100米，事故原因仍在调查中。

　　事故发生后，台铁成立一级应变小组，4114次车上150名旅客由4118次车于7时39分接驳完毕，电力维修车于8时29分抵达事故现场进行抢修。

　　12时36分，抢修工作完成，并恢复双线正常通车。台铁对造成延误深致歉意，表示受影响的旅客可根据不同情况，按规定进行退、换票办理。（完）

责任编辑：张玉

台铁宜兰电车
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