台当局高官偷拍女性被当场抓住 发声明强辩是误会

原标题：台当局高官偷拍女乘客被当场抓住，发声明强辩是“误会”

台湾岛内政坛再曝丑闻。

民众在脸书（Facebook）上的贴文

据岛内媒体中时电子报报道，有岛内民众在脸书（Facebook）上爆料，一名男子在台北西门捷运站疑似偷拍女乘客，被当场抓住。随后，有眼尖网友发现该名偷拍男子就是台当局“国发会副主委”邱俊荣。

据台媒透露，岛内民众在脸书上贴文提醒西门捷运站有男子疑似偷拍女乘客的腿，目击民众要求男子删除照片，而从发文者附上的影片可以看出，男子低头删照片，不断说“不好意思”。现场还有人制止男子偷拍行为。

上述发文民众表示，自己目的只是提醒大家注意。还有网民指出“不是说他（邱俊荣）没违法这件事就是对的，他今天不是在拍风景时不小心拍到，而重点就是在偷拍”。

7月8日下午，邱俊荣向媒体发布声明称是“误会一场”。邱在声明中辩解道，昨日（7日）在西门捷运站拿手机联系朋友时，不慎失手拍到女乘客的背影，对于造成误会及纷扰深感歉意。邱称事后立即删除照片，并再次向当事人及社会大众致歉。

责任编辑：张玉