王毅同埃及外长舒克里会谈:欢迎埃方参与一带一路

原标题：王毅同埃及外长舒克里举行会谈

中新网7月8日电 据外交部网站消息，7月8日，国务委员兼外交部长王毅在北京同来华出席中国一阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议的埃及外交部长舒克里举行两国外交部战略对话。

王毅表示，中方重视埃及作为阿拉伯、非洲大国的重要影响，致力于巩固发展中埃全面战略伙伴关系，深化长期、稳定、互利的中埃合作。新形势下，双方要保持高层交往势头，发挥好两国元首对双边关系的重要引领作用。中方愿同埃方加强发展战略对接，欢迎埃方参与共建“一带一路”，深化产能、经贸、人文、安全等各领域合作。双方要加强在国际和地区事务中的协作，维护发展中国家共同利益，推动中阿、中非合作论坛建设取得更大发展。

舒克里表示，埃中人民友谊深厚，双方在相互尊重、相互信任的基础上发展了紧密的双边关系。埃方愿同中方加强高层交往，深化各领域交流合作，密切在多边事务中沟通协调。埃方赞赏中方长期以来为促进中东和平稳定、非洲发展发挥的重要作用，愿积极参与“一带一路”及中阿论坛、中非合作论坛框架下合作。

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