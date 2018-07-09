湖北省长率党政代表团赴新疆考察对口援疆工作

原标题：湖北省党政代表团来疆考察对口援疆工作

陈全国 王晓东 雪克来提·扎克尔 努尔兰·阿不都满金 孙金龙 李鹏新参加活动

亚心网讯（姚彤 董少华 赵志芸）7月6日至8日，湖北省委副书记、省长王晓东率湖北省党政代表团来新疆考察对口援疆工作。自治区党委书记、新疆生产建设兵团党委第一书记、第一政委陈全国，自治区党委副书记、自治区主席雪克来提·扎克尔，自治区政协主席努尔兰·阿不都满金，自治区党委副书记、兵团政委孙金龙，自治区党委副书记李鹏新参加相关活动。

6日下午，湖北省·新疆维吾尔自治区及兵团对口支援工作座谈会在乌鲁木齐举行。陈全国代表自治区党委和政府及全疆各族人民对湖北省党政代表团来疆考察表示热烈欢迎，对湖北省长期以来给予新疆工作的大力支持和无私援助表示衷心感谢。陈全国说，党的十九大以来，湖北省委、省政府和广大干部群众深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于湖北“建成支点、走在前列”重要指示，积极践行新发展理念，正确把握“五大关系”，用好长江经济带发展“辩证法”，全面做好生态修复、环境保护、绿色发展“三篇文章”，推动经济社会发展取得了令人瞩目的新成就。我们将认真学习借鉴湖北省在改革开放和现代化建设中创造的好经验好做法，推动新疆实现经济高质量发展和社会全面进步。

陈全国表示，湖北省委、省政府高度重视对口援疆工作，始终将援疆工作作为一项重要政治责任，摆在重要位置、纳入全局工作，形成了全方位、多层次、宽领域的对口援疆工作格局，有力地促进了博尔塔拉蒙古自治州和兵团第五师的社会稳定、脱贫攻坚、经济发展、民生改善、民族团结、社会进步，为推进新疆社会稳定和长治久安作出了重要贡献，全疆各族干部群众感恩在心、铭记在心。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，坚持把援疆工作作为重大政治任务，积极沟通协调，主动对接落实，为援疆工作深入推进创造有利条件，全力做好服务保障，切实把以习近平同志为核心的党中央的特殊关怀、全国人民的无私支援、对口支援的特殊优势，转化为推进新疆社会稳定和长治久安的具体实践，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新疆。

王晓东转达了省委书记蒋超良的诚挚问候，为新疆维护和谐稳定的重大贡献、经济发展的巨大进步、勇于担当的奋斗精神真诚点赞。他说，新疆是我国重要的安全屏障和对外开放的重要门户，新疆工作在党和国家工作全局中具有特殊重要的战略地位。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，湖北省深入学习习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，坚决扛起对口援疆责任，坚决落实“五个必须坚持”“六个更加注重”“六个坚定不移聚焦”，全力做好对口援疆工作，坚决完成党中央交给湖北的光荣使命。我们将坚持立足当前和着眼长远、“规定动作”和“自选动作”、受援地需要和湖北优势相结合，着力拓展广度、挖掘深度、强化力度，把援疆工作不断推深做实；着力创新工作模式，加快对口援疆从输血型向造血型转变、从“双层覆盖”向“全覆盖”转变、从单向援助向双向共赢转变；狠抓各项措施落实，强化高位推动、规划执行、协同联动，确保援疆措施见功见效。当前，湖北正在深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，奋力谱写新时代湖北高质量发展新篇章。希望进一步深化两地合作，完善交流合作机制，促进交往交流交融，共享“一带一路”重大机遇，推动双方资源优势转化为发展优势，在深化合作中实现互利双赢。

座谈会上，雪克来提·扎克尔、孙金龙介绍了自治区、兵团稳定发展和对口支援工作情况，湖北省委常委、统战部部长尔肯江·吐拉洪介绍了湖北省经济社会发展及对口援疆工作情况。

在疆期间，湖北省党政代表团先后来到博州和兵团第五师双河市调研，深入工业园区、农村、团场、学校、医院等实地了解对口援疆项目进展，走访慰问农牧民，看望援疆干部代表并举行签约仪式和捐赠活动。

自治区领导马学军、沙尔合提·阿汗、张春林、邱树华、孔星隆等参加相关活动。

责任编辑：张迪