原标题：锐参考·对话| 为了迎接中国，这个国家已做足准备——

参考消息网7月9日报道（文/李良勇） “黎巴嫩与中国在‘一带一路’框架下的经济合作还不是很多，对此我们应加快行动。”日前，黎巴嫩经贸部长拉伊德·扈利在接受参考消息网记者专访时如是说。

中国-阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议将于7月10日在北京举行，扈利将代表黎巴嫩率团参加。“我们已经明确告诉中方，我们对‘一带一路’非常感兴趣。无论中方如何加快推进合作，我们都会积极回应。”他说。

扈利表示，共同推进“一带一路”建设是此次中阿合作论坛的核心议题之一，“一带一路”作为中国政府提出的重要倡议，是一项长期工程，惠及沿线所有国家。他提及，黎中去年9月签署了有关共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。

对于“一带一路”黎中之间合作进展较慢，扈利认为存在多方面原因。他说，就黎巴嫩而言，之前政治上缺乏稳定，曾出现两年多总统职位空缺的局面；经济上缺乏规划，没有明确的发展方向；财政上则缺乏资金，难以支持基础建设等。

扈利强调，现在这些不利因素都已改变。自2016年11月总统奥恩上台后，黎巴嫩着手启动经济建设；近日，黎经贸部委托麦肯锡咨询公司所做的黎巴嫩经济发展规划也已出炉；黎巴嫩在今年4月于法国巴黎举行的国际援助会议上筹集到超过110亿美元的援助和贷款，用于基础建设。

“因此，我们将借中阿合作论坛之机推介黎巴嫩，告诉中国和其他阿拉伯国家，黎巴嫩在规划、投资等方面想法明确，有确切的招标项目，”他说，“欢迎大家来投资。黎巴嫩投资潜力巨大。”

扈利说：“就我们所知，中方对在黎投资尤其是基础建设投资非常感兴趣。”他认为，目前尽管中国企业在黎巴嫩有投资，“但很少，还不够”，希望下一步会有更多中国企业来竞标黎巴嫩的建设项目。

对于黎中贸易，扈利认为也有待进一步提升，尤其是黎巴嫩应加大对中国的出口额。

据黎巴嫩海关统计，黎中2017年贸易总额约为19亿美元，其中黎向中国出口约1700万美元，中国为黎第二大贸易伙伴和第二大进口来源国。这之前，中国自2013年至2016年一直保持黎第一大贸易伙伴和第一大进口来源国的地位。

谈及今后如何加强黎中经贸合作，扈利表示，在贸易方面，可通过举办一些展览、黎中企业经常举行对话和会晤等以寻找商机；在投资方面，黎巴嫩将邀请中国企业前来参加基础建设项目的招标。

责任编辑：张玉