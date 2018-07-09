支援海南自贸区(港)建设 首批中部委挂职干部到岗

原标题：支援海南自贸区（港）建设，首批中央部委等挂职干部到岗

为推进海南自贸区和自贸港建设，首批44名从中央部委、其他省市和自贸区选派的交流挂职干部日前已全部到岗。

7月9日出版的《海南日报》报道称，日前，海南省委与首批从中央部委、其他省市和自贸区选派来琼的挂职干部座谈。海南省委书记刘赐贵出席会议并讲话，勉励大家深入学习、深刻领会习近平总书记“4·13”重要讲话精神，以此武装头脑、指导实践、推动工作，在新时代海南全面深化改革开放的伟大征程中勇当先锋、做好表率，在“百万人才进海南”的大潮中发挥好模范带头作用，带动更多优秀人才投身海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。

报道透露，在中央组织部、有关部委和省市及各自贸区的大力支持下，海南省开展了干部双向交流挂职。其中，首批来琼的44名干部，日前已交流到海南各有关单位挂职。

这一批交流挂职干部，作为“百万人才进海南”行动计划的一部分，其承担着一项重要任务——推进海南自贸区和自贸港建设。

在9日的挂职干部座谈上，海南省委书记刘赐贵向与会挂职干部简要介绍了海南省学习贯彻落实习总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神的情况，他指出，推进海南自贸区和自贸港建设，最重要的因素是人才，当前海南最大的短板也是人才。为此，省委立足长远发展和现实需求，组织实施了“百万人才进海南”行动计划，以最大的决心引进和培养自贸区、自贸港建设需要的人才，开展双向挂职交流是其中的一项重要内容。

5月13日，为推动海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，海南省委七届四次全会审议通过《百万人才进海南行动计划》（以下简称《行动计划》），计划到2020年引进20万各类人才，到2025年实现“百万人才进海南”目标。

《行动计划》包括：实施百万人才集聚计划，大师级人才、杰出人才引进计划，千名领军人才引进计划，“银发精英”会聚计划，党政千人招录计划，事业单位人才延揽计划等。

其中，“党政机关千人招录计划”具体为：2018年，由省级统筹，采取多种形式招录1000名左右党政紧缺人才，包括面向国内外公开招聘一批熟悉自由贸易试验区、自由贸易港建设的高端特聘人才，面向中央国家机关、发达省市、国内自由贸易试验区、大型国企和港澳等地区选调一批紧缺人才，面向社会特殊招录一批优秀人才，面向高校选调一批优秀本科以上毕业生。以后每年根据岗位需要进行招录、选调。

此外，在引进人才的同时，《行动计划》还强调“培养本地人才与引进人才并重”。

其中，“党政人才专业素养提升计划”具体方案为分批选派海南省直有关单位和市县领导干部到国（境）外自由贸易港短期培训，到国内其他自由贸易试验区跟班实训，着力提升党政人才国际化素质、海南自由贸易试验区（港）建设能力。

责任编辑：余鹏飞