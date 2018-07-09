沈阳市委秘书长连茂君任辽宁沈抚新区管委会主任

原标题：沈阳市委原常委、秘书长连茂君出任辽宁沈抚新区管委会主任

目标“建设成为老工业基地转变发展方式的先导区、创新发展的示范区”的辽宁省沈抚新区迎来新任“70后”管委会主任。

据辽宁省工信委官网7月5日消息，7月3日，何庆主任率辽宁省工信委、省委军民融合办、中科院沈阳分院、中科院金属研究所、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心、沈阳产业投资集团、沈阳达锐投资公司等单位相关负责同志到沈抚新区调研。

连茂君 资料图

沈抚新区连茂君主任向调研组详细介绍了新区取得的进展及下一步工作设想，同时表示，感谢省工信委长期以来对沈抚新区的大力支持，将按照调研组的建议，力争把沈抚新区打造成网信产业发展先行区、军民融合产业承接示范区、中科院科技成果转化带动区。

上述官方信息显示，此前担任沈阳市委常委、秘书长的连茂君现已出任辽宁省沈抚新区管委会主任。

出生于1970年11月的连茂君1993年8月参加工作，1990年5月加入中国共产党，在职研究生学历，博士学位。他曾担任过沈阳市于洪区区长，市政府秘书长等职，并于2016年10月起担任沈阳市委常委、秘书长。

6月16日，辽宁省委组织部发布拟任领导职务人选公示显示，时任沈阳市委常委、秘书长连茂君拟任辽宁省沈抚新区党工委副书记、管理委员会主任。

至迟于2018年6月24日，连茂君已不再担任沈阳市委常委、秘书长职务。

另据沈阳市档案局官网7月2日消息，6月24-25日，由海南省档案局副局长刘玉峰任组长的国家档案局专家组一行6人，对沈阳市档案馆业务建设情况开展实地评价检查工作。迎检工作得到了市领导的高度重视，市委常委、常务副市长刘晓东，原市委常委、市委秘书长连茂君，市人大常委会副主任马占春分别听取了相关工作汇报。

位于沈阳、抚顺两个百万人口级大城市区域交界处的沈抚新区，规划面积171平方公里，是“沈阳经济区”国家战略的中心区域，也是连接东北内陆与辽东南出海口的重要节点。

2017年4月，沈抚新区正式启动建设；8月，辽宁省政府批复《沈抚新区总体规划（2017-2040）》；9月，辽宁省委常委会审议通过了《沈抚新区三年滚动计划（2018-2020）》；2017年底，沈抚新区与辽宁沿海经济带、沈阳经济区、突破辽西北、县域经济发展一起，并列为辽宁省“五大区域发展战略”。

据《辽宁日报》报道，《沈抚新区三年滚动计划》明确要以促进产业向高端化、特色化、智能化、集群化“四化”升级为发展方向，按照“三年上台阶、五年大变样、十年增长极”的发展目标，逐步把沈抚新区建设成为老工业基地转变发展方式的先导区、创新发展的示范区。

2016年11月，中央编办批复同意辽宁省发改委加挂辽宁省沈抚新区管理委员会牌子，时任辽阳市委常委、副市长张震出任沈抚新区管委会首任主任。

责任编辑：余鹏飞