蓝天保卫战强化督查:京津冀及周边涉气问题74个

原标题：蓝天保卫战强化督查：发现涉气环境问题74个

中新网7月9日电 据生态环境部网站消息，7月8日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展，200个督查组按照工作方案要求，对京津冀及周边地区182个县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题74个。

资料图：生态环境部。 中新社记者 贾天勇 摄

具体情况如下：

一、拒绝检查问题1个。

督查组对天津市滨海新区万海华府南苑工地检查时，督查人员出示生态环境部证明函、行政执法证件并说明来意后，该工地拒绝接受检查。目前，天津市滨海新区环境局已依法对该单位立案查处。

二、检查清单内涉气“散乱污”企业884家，未发现整改不到位问题；发现清单外涉气“散乱污”企业2家。

督查组检查发现，清单外涉气“散乱污”企业2家。其中，河北省石家庄市正定县1家，廊坊市香河县1家。

三、检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业290家，未发现拆除不到位问题；发现清单外应淘汰燃煤锅炉15台。

督查组检查发现，清单外应淘汰燃煤锅炉15台。其中，河北省石家庄市桥西区力帮汽车修理厂1台（0.2蒸吨）、桥西区旭日金榜图书销售有限公司仓库1台（0.5蒸吨以下）、无极县胜业加油城1台（0.5蒸吨），唐山市丰润区锦霖制本厂1台（0.5蒸吨），廊坊市永清县岳杰玻璃制品有限公司1台（0.1蒸吨以下）、永清县鼎岳工艺坊1台（0.1蒸吨以下）、永清县工业园区车之家汽车美容装饰店1台（0.1蒸吨以下）、永清县养马庄乡简爱婚纱摄影室1台（0.1蒸吨以下）、永清县华贸种养殖农民专业合作社1台（0.1蒸吨以下）、永清县牛栏山酒专卖1台（0.1蒸吨以下）、永清县北辛溜盛繁养殖场1台（0.1蒸吨以下）、永清县别古庄金沙江畔原生态酒店1台（1蒸吨以下），沧州市孟村回族自治县机械有限公司1台（0.1蒸吨以下），邢台市南和县鸿耐鑫木器加工厂1台（0.1蒸吨）；山西省晋城市城区景西路废弃棉花厂1台（0.1蒸吨）。

四、工业企业未安装大气污染防治设施问题8个。

其中，河北省沧州市运河区1家，邢台市桥西区1家；山西省长治市城区1家，晋城市城区2家；河南省安阳市殷都区3家。

五、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题8个。

其中，天津市武清区1家；河北省石家庄市正定县1家，廊坊市香河县1家，保定市易县1家、涿州市1家，沧州市经济开发区1家、孟村回族自治县1家；河南省郑州荥阳市1家。

六、VOCs整治不到位问题17个。

其中，河北省石家庄晋州市1家、正定县1家，沧州市新华区3家、孟村回族自治县3家、运河区2家、献县1家；山西省阳泉市盂县1家，晋城市城区3家、泽州县2家。

七、工业粉尘无组织排放问题4个。

其中，河北省石家庄市高邑县1家、正定县1家，沧州市孟村回族自治县1家；河南省濮阳市华龙区1家。

八、建筑工地扬尘管理问题8个。

其中，北京市顺义区2家；河北省保定市曲阳县1家、博野县1家；山西省太原市迎泽区1家、古交市1家，晋城市泽州县1家、沁水县1家。

九、物料堆场未落实扬尘治理措施问题8个。

其中，北京市顺义区1家；河北省唐山市丰润区1家，保定市涞水县1家，衡水市桃城区1家；山西省太原市迎泽区1家，阳泉市盂县1家；山东省济南市市中区1家；河南省开封市通许县1家。

十、其他涉气环境问题3个。

督查组检查发现，河南省开封市通许县源辉农业发展有限公司、通许县纳顺农业发展有限公司，焦作市武陟县英诺农业发展有限公司存在恶臭影响。

对上述问题，生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

责任编辑：张玉