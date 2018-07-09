原标题：浙江海宁海派公司今复工 部分后方管理层飞赴普吉

中新网嘉兴7月9日电（胡丰盛 楼子璇）7月8日18时50分许，浙江省海宁市人民政府新闻办公室对外发布海宁海派家具有限公司员工在泰国普吉岛遇到重大险情应急处置工作进展，目前该公司位于杭平路上的生产厂区已开始复工，同时部分后方管理层员工已飞赴泰国普吉，交接工作有序进行。

7月5日，发生在普吉沉船事件中遇险的中国游客里，有37位来自浙江海宁海派家具有限公司，他们大多是公司的中高层。

7月是沙发企业传统的生产淡季，正是梅雨季节，和以往一样，这家拥有1000多名员工的企业，给大部分中高层放了个假。休假期间，这37位员工和家属前往泰国普吉自由行，另有一批公司员工前往日本。

37人中，目前已有19人获救，18人失联。

7月9日，根据官方发布的“进展通报”，海宁海派家具有限公司位于杭平路上的生产厂区，已开始复工，后方厂区生产秩序井然。同时为配合企业在前方事故组的各项工作，部分后方管理层员工已飞赴普吉，交接工作也有序进行。

根据该“进展通报”7月8日晚间，海宁市长曹国良一行11人已经抵达泰国，并前往普吉医院看望慰问受伤人员，安抚家属情绪，研究完善工作方案。此外。曹国良市一行还到查龙码头（应急救援中心），了解救援工作情况。

同时，后方工作组也全力以赴，海宁两名副市长到浙江省民政厅、杭州萧山国际机场等联系善后处置相关工作，外办、公安等开通绿色通道、上门服务等，共办理护照30本，亲属关系证明18份，并成功协调在泰国机场开通志愿者服务，凭单程票办理落地签等便捷手续。

下一步，海宁市赴泰工作组将针对亲属关系确认、保险赔偿等工作，积极开展善后各项事宜。（完）

责任编辑：张玉