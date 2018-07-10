外媒：泰警方初步确定普吉岛船难两名船长负主责

原标题：外媒：中方将参与普吉岛船难调查 泰警方称船长对事故负主责

参考消息网7月10日报道 外媒称，中国驻泰国大使吕健说，泰国警方及有关部门已经对普吉岛游船翻覆事故正式立案调查，中方也将参与相关调查。

据新加坡《联合早报》网站7月9日报道，他说，泰国总理巴育高度重视此次事故的相关处置，要求泰方与中方保持密切合作，中方对此表示高度赞赏。只要还有失踪者，搜救就不会停止，只要有百分之一的希望，就会尽百分百的努力。

泰国旅游和体育部长威拉萨表示，目前仍在72小时黄金救援期，泰国政府将全力搜救失踪者，并全力调查事故原因。中方在救援人员及设备方面给予了大力协助。

普吉府行政长官诺拉帕说，泰方搜救人员主要展开潜水救援以及海面和空中搜救。普吉府已经向相邻的甲米府和攀牙府提出协助请求，扩大搜救范围。

普吉府警察局局长提拉蓬表示，警方初步调查确定失事船只的两名船长为嫌疑人，对事故负主要责任。警方已经传唤两名嫌疑人进行进一步调查，同时还将扩大调查范围，包括寻找更多目击证人。

据悉，当地有关部门已经提控两名涉事船长，“凤凰”号船长被控因疏忽造成他人死亡，“艾莎公主”号船长被控因疏忽造成他人身心受损害。

另据美联社7月9日报道，此前据报道，一艘游船在泰国南部度假胜地普吉岛近海因暴风雨沉没，船上有5人一直不见踪迹。泰国当局7月9日称，上述5人还活着，但目前尚不清楚这5人是在沉船事故中幸免于难还是根本就未搭乘该游船。

普吉府行政长官诺拉帕说，当局正努力确认详细情况，其中一些人可能已经离开泰国。诺拉帕说，泰国移民局和中国大使馆提供了新消息。

诺拉帕说，新消息还显示，上述沉船上共有89名游客——其中87人是中国公民，而此前提供的数字是船上共有93名游客。

他说，失踪者已从14人降至10人，其中包括上述还活着的5人，但目前尚不清楚他们的去向。死亡人数仍为42人，其中包括困在失事船只里的一具遗体。

报道称，“凤凰”号双层游船7月5日傍晚因遭到5米高巨浪打击而发生倾覆并沉船，这是泰国自2004年以来发生的最严重的旅游灾难之一，2004年发生的印度洋海啸导致成千上万人丧生。

一些官员称，绝大多数遇难者都是中国人，其中包括13名儿童、18名女性和10名男性。仍在失事船只里的遗体的年龄和性别不详。

海军官员7月9日尝试翻动沉船以回收遗体并查看是否还有遇难者。据多位官员称，当时调用了专用设备以吊起位于水面下方大约45米处的沉船。

报道称，旅游业是泰国经济的重要组成部分。据世界银行估计，这个东南亚国家大约12%的国内生产总值源自旅游收入。

此外据美联社7月9日报道，中国警告本国公民，在海外旅游参与涉水活动时要格外小心。泰国此前发生了导致多人死亡的翻船事故。

中国文化和旅游部7月9日称，旅行者应密切关注天气状况及海况并听从各种警告。中国多家报纸和网站刊登了这则通告。通告并未具体提及泰国，但称一些游船公司管理松懈，安全措施不足。

报道称，一艘游船7月5日在普吉近海因暴风雨发生倾覆，造成至少42人死亡，另有10人失踪，游客中大多都是中国公民。

报道还称，2017年泰国共吸引游客3538万人次，其中中国游客占比接近三分之一。

泰国总理巴育7月9日在普吉一家医院安慰遇难者家属（路透社）

责任编辑：张义凌