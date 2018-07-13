四川爆燃事故19名遇难者有8女 有人来此出差遇难

原标题：江安爆燃19名遇难者中8名女性，有人来这里出差时不幸遇难

爆燃现场。本文图片 澎湃新闻记者 彭渝 图

澎湃新闻（www.thepaper.cn）7月13日下午从恒达科技有限公司7•12事件善后工作组工作人员处获悉，当地将采取抽血化验DNA的方式，对江安县阳春工业园区宜宾恒达科技有限公司7月12日晚爆燃事故中的19名遇难者进行身份确认。7月13日中午，澎湃新闻了解到，目前有多名遇难者家属仍在赶赴当地途中，已经到达当地的遇难者家属，被统一安置在阳春工业园区不远处的一家酒店。

遇难者周永恒妻子黄某接受电话采访时仍不知道自己丈夫已经遇难，她说，丈夫是成都化润药业有限公司的员工，两人去年9月份才结婚。前两周，周永恒来江安这里出差，本来约好这个周末回成都。“昨天下午我们还通了电话，后来我打了几次电话他都关机，直到后来有人给我打电话问他的联系方式，我才觉得不对劲。”黄某表示，她正在赶往宜宾的途中。

女性遇难者蔡华富丈夫的弟弟告诉澎湃新闻，当与蔡华富同公司上班的老乡打来电话，才知道出了事。7月12日晚上11点多他就赶到了现场。他说，现在已无法通过表面确认身份，当地相关部门在采取抽血化验DNA的方式进行辨别。“她之前在江苏的化工厂上班，来这里上班只有几天时间，昨晚7点是交接班时间，没想到就在交接班一个小时前发生了爆炸。”

死者缪学勇的堂哥缪先生说，廖学勇是恒达化工科技有限公司隔壁一家碎石厂的机修工，今年45岁，阳春镇阳春村人，村子离他上班的地方只有几公里远，骑摩托车七八分钟就能到。堂弟的工友告诉他，廖学勇是被从发生燃爆的工厂飞来的“铁坨坨”砸到的。“当时他在厂里干活，（铁坨坨）把房顶都砸穿了，送到医院没能抢救过来。”

缪先生回忆，事发时他听到巨大的声响，“玻璃都在震”。起初，他以为是另外一家化工厂出事了，顺着浓烟的方向望过去才知道是恒达化工的厂子爆炸了。没过多久，堂弟厂子里一名认识他的工友打来了电话。

“学勇一家四口，妻子没有固定工作，两个已成年的孩子都还在读书。他很勤快，干活认真，除了修机器，厂里其他杂七杂八的事情他也干。好的话一个月能挣六七千。”缪先生告诉澎湃新闻，其堂弟的遗体现存放在县殡仪馆，家属正等政府工作组的安排。由于堂弟所在的公司为其买了保险，13日，已有保险公司的工作人员前来了解情况。

澎湃新闻采访遇难者罗跃华妻子金某时，金某数次哽咽。她说：“我丈夫是跟女婿一起来这个厂上班的，工作才一个多月。现在丈夫没了，女婿也没了。”

澎湃新闻获取的一份善后处置名单显示，19名遇难者中有8名女性，11名男性。其中，江安县7人，宜宾县9人，泸州纳溪县1人，重庆忠县1人，成都1人。

责任编辑：余鹏飞