人民日报:“反契约陷阱”给世界经济带来失序风险

原标题：人民日报评论员：“反契约陷阱”给世界经济带来失序风险

尽管历史上美国也会不时将自己当成国际社会特殊一员破坏规矩，但令世人瞠目的是，这届美国政府高举“美国优先”大旗，将其长期视为社会核心价值的契约精神弃若敝屣，毫无顾忌地滑向“反契约陷阱”。

众所周知，自愿缔结契约、重信守诺是现代市场经济的重要基础。各国之间基于契约精神，推动生产要素优势互补、自由流动，促进了经济全球化的发展。多年以来，发达国家与发展中国家按照经济规律和商业自愿原则，形成先进技术与低廉劳动力、自然资源等经济要素大循环，推动全球经济增长。然而，今天的白宫罔顾这一基本历史事实，频频发表言论指责现行国际规则不公平，让美国吃了亏。中美经贸往来完全是基于市场原则，中美企业间技术交流合作完全是基于商业契约，白宫却无端对中国实施301调查并加征关税。这种行为既不遵守作为国际规则缔约方的履约义务，也不尊重作为经贸合作主体的企业的契约成果，不守商业信用，扰乱了全球分工与合作，破坏了市场经济重信守诺的根基。

公平竞争是市场经济发展的重要基石，是促进市场作用有效发挥的重要前提。通过行政权力干预企业合法、自主经营权，会扰乱市场秩序、扭曲资源配置。最近一年多时间里，美国大搞投资限制，先后否决多起外资并购交易。美国政府甚至开始直接干预和影响美国企业和外国企业具体投资经营活动，侵犯企业自主选择的权利。比如在经营地选择上，白宫强压美国福特汽车公司改变全球设厂布局策略，对哈雷摩托海外设厂公开提出威胁。这有违美国长期实行的市场经济公平竞争原则，干扰了市场和企业预期，破坏了跨境资本有序流动。

自由平等、开放包容是现代市场经济的传统理念，是经济全球化的重要原则。这届美国政府不断损害传统政治经济等核心价值理念，使得单边贸易保护主义、孤立主义、民粹主义思潮沉渣泛起。对经贸领域存在的问题，美国不从自身找原因，把责任一股脑推给别人；明明是自己不守规矩，却总是绕开国际组织私自宣判别人违规；不仅不承担作为全球唯一超级大国的责任，还将其国内法置于国际法之上，将国内矛盾向外转移，引发全球性争端和经济失序风险。美国政府一方面无视美国企业在华经营中获取了大量利润，另一方面又担心美企投资中国被要求“强制性技术转让”会影响其技术领先优势；一方面希望中国企业对美投资为其创造新的“饭碗”，另一方面又担心“政府干预下获取先进技术和知识产权”的行为，给中美企业间技术合作设置重重障碍。种种只想捞好处、不想担义务的行为，严重影响了企业正常贸易投资活动，增加了企业经营的不确定性，不利于美国吸引外资，不利于美国企业分享全球经贸蛋糕，同时也抬高了美国居民消费成本。

良好的秩序是一切美好事物的基础。经济全球化之所以能够造福各国人民，一个重要原因就是经过长久努力和不断磨合构建起包括国际经贸规则在内的一整套制度架构。对于世界经济这样一个庞大的体系，秩序更是如同阳光和空气之于生命一样，须臾不可或缺。以契约精神遵守维护国际规则，是世界各国的共同责任和义务。

据世贸组织争端裁决的研究报告，美国这个头号经济体是迄今为止世贸成员中的最大“不守规矩者”，世贸组织2/3的违规都是由美国引起。于己有利就用，于己不利就一脚踢开，是典型的实用主义，也是一种战略短视。

责任编辑：霍宇昂