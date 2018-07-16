泰国致47人遇难凤凰号沉船女船主自首 但拒绝认罪

原标题：泰国致47人遇难“凤凰”号沉船女船主自首，但拒绝认罪
因过失造成他人严重受伤并危机生命，泰国“凤凰”号游船26岁女船主被警方列入通缉名单后向警方自首。该游船在普吉岛附近沉没并导致47名中国公民遇难。
“凤凰”号登记的船主为泰国女性公民Waraluck Rerkchai。据《曼谷邮报》16日报道，在法院对其批捕并发布通缉令的第二天，她便于14日向执法机关自首。普吉岛警察局向26岁的女船主通报了“过失造成他人严重受伤并危机生命”的指控，普吉岛警察局指挥官Teerapol Tipcharoen随后介绍说，嫌犯拒绝认罪。
目前，女船主被关押在查龙警察局，该警察局周一向普吉岛省级法院询问进一步拘留的指令。
当地时间13日晚间，普吉沉船事故搜救指挥中心信息部发布消息称，普吉法院已批准对凤凰号游船船主、造船工程师的逮捕令，罪名为：因过失致47名游客遇难。
此前“凤凰”号的高级机械工程师Onchan Kanhayothi同样被指控过失致人死亡，他在审讯中认罪，之后在审讯期间被保释。
点击进入专题：泰国游船翻覆致47名中国人遇难
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