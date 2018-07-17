原标题：急雨将撞早高峰！今天北京仍有中到大雨局地暴雨

中国天气网讯 急雨将撞早高峰！下了一夜的雨刚歇没多久，又开始下了。今（17日）晨6时左右北京海淀等地再现强降雨，从雷达回波图上看，还有一大波降雨正在赶来的路上，将使东西城、海淀、丰台等地早高峰将受到一定影响，请市民朋友错峰出行。

15日开始，北京出现今年来最强降雨，北京市气象台发布15日20时至17日06时降水量：全市平均降水量67.4毫米，城区平均77毫米。全市降雨量超过50毫米的站共247个，其中75站降雨量超过100毫米，最大降水量出现在密云西白莲峪达334.4毫米。

今天降雨还将继续！北京市气象台预计，今天白天阴有中到大雨，局地暴雨，最高气温27℃；夜间阴有中雨，局地暴雨，最低气温23℃。暴雨黄色和地质灾害气象风险橙色预警中，出行注意交通安全，并远离山区和河道等地质灾害易发区，及时关注临近预报。

从今天上午6时30分左右北京地区雷达回波图上看，还有一大波降水云团正向北京靠近，预计降水回波将使东西城、海淀、丰台等地早高峰将受到一定影响，请市民朋友错峰出行。

另据北京市气象台官方微博“@气象北京”16日22时左右消息，受强降雨影响，全市共转移群众1825人。密云区转移群众2个乡镇27个村共1042人；房山区转移群众214人；怀柔区转移群众407人；门头沟区转移群众158人；平谷区转移群众4人。全市共关闭景区121家。

责任编辑：张玉