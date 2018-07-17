泰国普吉船难已对部分游客赔偿 涉事船主被收押

原标题：泰国普吉船难已对部分游客赔偿 涉事船主送监法院

中新网7月17日电 据泰国《世界日报》报道，针对泰国普吉船难造成47名中国游客遇难一案，泰国保险业已向38名游客做出赔偿，已付赔偿金总计高达6192.8万泰铢。当地时间7月16日，沉海的“凤凰号”船主沃拉乐女士（26岁）被送往普吉法院审理收押。

7月5日，泰国南部旅游胜地普吉岛发生沉船意外。

泰国保险业委员会普吉办公室主任颂蓬透露，针对当地时间7月5日，普吉船难造成47名中国游客罹难一案，已有38位游客提交完整的投保数据，泰国观光与体育部和游客赔偿基金已对部分游客做出赔偿。

目前已付赔偿金总计高达6192.8万泰铢，其余尚未获赔的游客将于当地时间7月23至24日提交数据理赔。

此外，沉海的“凤凰号”船主沃拉乐女士（26岁）于当地时间16日，也被送往普吉法院审理收押，且反对保释。

责任编辑：桂强