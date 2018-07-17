台青年：对大陆认知停留在课本 深圳比台北繁华

原标题：台青年：对大陆一线城市认知停留在课本 深圳比台北繁华

[观察者网综合报道]据香港“中评社”7月17日报道，两岸和平发展联合总会、中华文化教育交流协会共同主办的“两岸青年粤港澳大湾区创业考察团”一行日前结束了在广州、深圳以及香港的参访之旅。台湾大学经济学系大一学生张高第表示，原先对于中国大陆一线城市的认知只停留在高中的地理课本上，课本中提到的自由贸易区和珠三角只是一个概念，并不知道有多发达，或者是有哪些建筑。此次来到广州深圳，是开了眼界，广州和深圳已经很明显比台北繁华。

张高第来自台北，是第二次来到大陆。他表示，此次来大陆看到了很多创意创新的部分。他说，台北是台湾最发达的城市，但是也缺少很多创意和创业方面的气氛。经济学中提到说，一个国家的GDP每年需要持续性的成长，就需要不断的创新，创新是唯一的方法。继续扩充产房设备或是人力资源，都会达到上限，但是创新是没有上限的。

“深圳已经连续成长40几年，创新就是原因之一。” 张高第说，原来对于中国大陆一线城市的认知只停留在高中的地理课本上，课本中提到的自由贸易区和珠三角只是一个概念，并不知道有多发达，或者是有哪些建筑。此次来到广州深圳，是开了眼界，广州和深圳已经很明显比台北繁华。

未来会否考虑到大陆实习就业？张高第表示，计划在大三暑期到大陆实习，并且在台湾大学毕业后，希望到北京大学经济学系攻读研究生。

谈到两岸之间的对比，张高第认为，软实力方面，以台湾大学而言，虽然会有很多学生排斥中国文化，但是文化就是要互相交流；硬实力的部分，中国大陆人口庞大，政策更加完善，和台湾相比较自然优越许多。

有关“惠台31条”的具体内容，张高第并不了解，但他认为是大陆政府对台湾人民释出非常大的善意。他说，一项民调显示，“惠台31条”出台后，台湾居民对大陆政府的满意度首次提升到过半，相信大陆政府继续提出惠台的政策，无论是在人才争夺，还是令台湾人民对中国大陆内心的改观，都会有很大的进步。

“台湾现在已经有很多教授去了大陆任教，人才出走也是台湾目前面临的问题。” 张高第表示，由于台湾的经济成长相当缓慢，创新相对大陆而言少了许多，因此整体经济没有成长，薪资自然就难有提升，教授出走也是相当合理。

张高第未来希望有更多机会来大陆交流访问，包括与大陆年轻人有更多的互动。

责任编辑：吴金明