俄媒谈中国海军真实战力:打造庞大之师剑指何方？

原标题：俄媒解析中国海军真实战力：很快将成军备竞赛中翘楚

俄罗斯《观点报》网站7月13日发表军舰工程师亚历山大·希什金的文章《中国海军的实际战斗力被明显夸大》称，中国海军又获得了两艘新驱逐舰——诸如此类的新闻经常见诸媒体。专业人士指出，中国正在实施全球最大规模的海军军舰制造计划，很快就将成为海军军备竞赛中的翘楚。北京打造如此庞大之师，剑指何方？跟俄罗斯以及美国海军相比，中国海军的真实战斗力如何？

首先有必要了解中国海军的现状，以及最近建成了哪些军舰。

文章称，中国的海上战略核部队由4艘094/094A型战略潜艇组成，它们都是近10年入列的。也就是说，北京同英国、法国相比，实现了数量上的均势（但在技术水平上不可等量齐观）。

文章称，有关中国潜艇部队的消息非常少、且语焉不详，对战略核潜艇亦是讳莫如深。目前看来，中国海军作战部队中还有第一代即5艘091型核动力攻击潜艇中的3艘。另有消息称，2012年，两艘第二代核潜艇即093型已改造升级至093A型，潜艇通过新增的光滑围壳降低了噪音。而后，093B型又应运而生，它配备了更强的导弹武器，增加了龟背，具有从水下发射类似俄罗斯的“口径”反舰巡航导弹的能力。据推测，中国海军在2017年获得了两艘093B型潜艇。

文章认为，中国的常规潜艇数量睥睨全球，简而言之，它主要分为035、877/636、039和039A/B/C四大类型。有权威消息来源提供了中国海军常规潜艇的数量，即48至54艘。然而，倘若进行更仔细的计算，应当是56艘。

文章称，至于水面舰只，由于非常公开化，倒是没有仔细介绍的必要。去年，中国海军新增了两艘052D驱逐舰和两艘054A护卫舰（排水量在2000吨以下的近海水面舰只不在本文讨论的范围之内）。最终，算上2艘核潜艇、3艘常规潜艇、2艘驱逐舰、2艘护卫舰，中国海军主要战舰在2017年新增吨位3.94万吨，增幅5.1%，目前的总吨位已达80万吨，军舰数量172艘。

作为对比，美国海军同期新增满载排水量吨位13.56万吨，增幅4.1%（减去4艘退役的洛杉矶级攻击型核潜艇），76%的增量由福特级航母贡献。目前美国海军共有舰只208艘，总吨位345.74万吨。俄罗斯新增6400吨，增幅0.8%，新入列了“马卡罗夫海军上将”号护卫舰和一艘轻护航舰，目前共有舰只104艘，总吨位77.99万吨。

文章认为，今年，中国造船业计划向海军移交首艘001A型国产航母、3艘052D驱逐舰、3艘054A和1艘071型船坞登陆舰，今年的吨位增长将不少于11.87万吨，增幅14.5%。

文章称，如此一来，中国的年造舰实力已企及了美国的水平。第二和第三艘福特级航母计划于2024年及2027年移交美国海军，而中国人已经在兴建自己的第三艘航母了。这意味着在中国领导层的意志下，我们将目睹北京周期性地坐上全球海上军备竞赛的霸主交椅。

中国国家电视台播出的055型首舰清晰航拍画面（美国雅虎新闻网站）

舰队质量有待提升

文章认为，北京打造大舰队的过程并非顺风顺水。中国人广泛利用自己曾经屡试不爽的方法即“克隆”。

首先是与核潜艇相关的技术，据美国海军部情报局的数据，中国海军的现代化核潜艇（即094和093型），其噪音甚至远远高于苏联上世纪的老式第三代潜艇即667BDR型和671RTMK型。目前，俄已在批量生产第四代核潜艇，这是中国所不能及的，第五代核潜艇的设计方案也已初具雏形。

文章称，有传闻说，中国核潜艇部队正在酝酿突破，铺开大批量的造艇计划。毋庸置疑，中国是有产能和财力的，但在技术层面呢？

文章认为，很难相信中国学者及设计师在科技方面的禀赋，能确保北京与莫斯科、华盛顿在潜艇的技战术性能上实现均势。倘若如此，中国人就不会购买更不会克隆西方武器及军备了。

文章称，或许，突破的确会实现，但一定不是明天，而要待到中国出现真正的科技之后，这需要不止一个10年。目前，中国的核潜艇会更早地被敌军潜艇发现，而不是发现对方。

文章称，不依赖空气推进常规潜艇，差不多也是如此，在这方面中国貌似胜过俄罗斯，但这只是第一印象。有消息称，039A/B/C型潜艇使用的斯特林发动机的原型，是上世纪80年代从瑞典购买的老款，而哥德兰级潜艇的斯特林发动机前不久已经升级到第三代。俄罗斯的超现代化不依赖空气推进发动机很快也将问世。对中国最新常规潜艇质量是否过关的疑问，困扰着泰国和巴基斯坦海军司令部，他们似乎并不急于履行为本国建造3至8艘潜艇的协议。

另外，据香港《南华早报》报道，中国海军唯一舰载机——歼-15的情况也敲响了警钟。歼-15的原型是从乌克兰买来的苏联T10K-7舰载机。尽管它在辽宁舰上起降的画面被媒体广为传播，但歼-15其实存在一些问题，其控制系统尚不够稳定。据《南华早报》报道，中国已经在研发新机型（或改造现有机型）来代替歼-15。

文章称，此外，中国舰队既没有在世界大洋的水面作战经验，也没有在水下和空中的作战经验。与经历多年冷战的俄美海军不同，他们指挥大型舰艇编队、不间断跟踪敌舰的经验也是空白。没有人会向中国传授以昂贵代价换来的经验（在俄罗斯，它们仅供海军学院指挥专业的学员学习）。

文章称，低估潜在对手是致命的，高估则浪费金钱。这里没有盲目自信和贬低中国海军实力的意思，只不过在对待它时应该多一点冷静。

资料图：中国核潜艇通过马六甲海峡。

责任编辑：桂强