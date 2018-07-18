中纪委机关刊:他是十九大后首个任上落马省级常委

原标题：中纪委机关刊确认：曾志权是十九大后首个任上落马的省级常委

曾志权 资料图

距离7月11日晚，中央纪委国家监委网站发布“广东省委常委、统战部部长曾志权接受纪律审查和监察调查”的消息已有一周。

最新一期《中国纪检监察杂志》在盘点近期反腐成绩时披露：曾志权是十九大后首个在任上落马的省级常委，再度释放了“打虎不停歇”的强烈信号。

据澎湃新闻此前报道梳理，曾志权与另两只已经落马的“岭南虎”广东省委原常委、广州市委原书记万庆良及广东省原副省长刘志庚是同乡关系，都是广东梅州人，而曾志权和万庆良都是五华县人。

另外，曾志权也成为十八大后落马的第5名广东省部级以上干部。在此之前，广东省政协原主席朱明国，广东省委原常委、广州市委原书记万庆良，广东省委原常委、珠海市委原书记李嘉，广东省原副省长刘志庚均已落马。

除了点出落马的曾志权是是十九大后首个在任上落马的省级常委的身份之外，上述中纪委机关刊刊发的文章《无惧变幻，保持定力》还回顾了今年上半年，纪检监察机关交出的成绩单。

例如，中纪委机关刊文章透露，从元旦刚过就落马的陕西省原副省长冯新柱，到端午小长假第一天被宣布接受纪律审查和监察调查的中国船舶重工集团有限公司原党组副书记、总经理孙波，上半年中央纪委国家监委共查处中管干部10名。

从全国情况看，（上半年）则有162名厅局级干部落马，74名厅局级干部受到党纪政务处分。1-5月全国查处违反中央八项规定精神问题数18985起，处理人数27099人，给予党纪政务处分人数19227人，各项数据均同比上升。

6月6日，中央追逃办再次曝光50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员藏匿线索，其中“百名红通”人员32名，此后红通人员王颀、赖明敏相继投案。

上半年，中央纪委在春节、清明、端午假期前共通报曝光23起违反中央八项规定精神问题，中央纪委国家监委网站“群众身边的腐败和作风问题”曝光专区通报64起典型案例，“扶贫领域腐败和作风问题”曝光专区通报24起典型案例。

另外，上述中纪委机关刊文章还披露了这半年来反腐工作中的多个“第一”“首次”。

例如，外逃17年之久的中国银行开平支行案主犯许超凡于7月11日被从美国强制遣返，成为国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。许超凡案是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪外逃人员的第一起成功案例，也开创了中美执法司法合作的多个“第一”，意味着国际反腐败合作、追逃追赃工作打开了新的局面。

审势而动，唯变所适。全面从严治党随时面临新情况新问题，纪检监察机关监督执纪、调查处置亦需与时俱进，快速果断又不失灵活精准，方能成效斐然。实践反复印证了这一点。

4月1日，国家监委挂牌还不足10天，贵州省委原常委、副省长王晓光被查，成为监察法颁布实施、国家监委组建并与中央纪委合署办公后，首个接受审查调查的中管干部，网友誉之“挂牌即开工，开工即开门红”。

针对一些党员干部“不用公款用私款”“不吃公款吃老板”等新问题新情况，违反中央八项规定精神问题类型醒目地增加了“违规接受管理服务对象宴请”的内容，与“违规公款吃喝”相补充，震慑意图明显。践行“四个意识”，落实“两个维护”，反腐、问责挺进脱贫攻坚、环境保护、扫黑除恶等领域，确保中央政令畅通、令行禁止。

责任编辑：吴金明