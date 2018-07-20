台风安比将于21日夜间到22日凌晨在浙苏沿海登陆

原标题：台风“安比”将于21日夜间到22日凌晨在浙苏沿海登陆
中新网7月20日电 据中央气象台网站消息，中央气象台7月20日06时发布台风黄色预警：预计，今年第10号台风“安比”将于21日夜间到22日凌晨在浙江温岭到江苏启东一带沿海登陆（强热带风暴级，10-11级，25-30米/秒）。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。
“安比”（热带风暴级）的中心今天（20日）早晨5点钟位于浙江省象山县东南方向大约1170公里，就是北纬22.5度、东经130.7度，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕，七级风圈半径230-400公里。
预计，“安比”将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，21日早晨进入东海东南部，强度逐渐加强，最强可达强热带风暴级或台风级（10-12级，28-33米/秒），将于21日夜间到22日凌晨在浙江温岭到江苏启东一带沿海登陆（强热带风暴级，10-11级，25-30米/秒）。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。
大风预报：20日08时-21日08时，东海东部将有6-9级大风，东海东南部部分海域的风力有10级，阵风11-12级。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 他曾4年2次破格晋升 如今再获重大荣誉
- 【 军事 】 出鞘：英国航空工业能否与中国再续前...
- 【 财经 】 李娟比亚迪事件中真没得好处？网友爆...
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 网友纽约拍婚纱照 路人竟是周杰伦昆凌
- 【 科技 】 欧盟对谷歌处以43.4亿欧元罚款
- 【 教育 】 “00后”高考结束：假期玩法你pick哪...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有