台风安比将于21日夜间到22日凌晨在浙苏沿海登陆

原标题：台风“安比”将于21日夜间到22日凌晨在浙苏沿海登陆

中新网7月20日电 据中央气象台网站消息，中央气象台7月20日06时发布台风黄色预警：预计，今年第10号台风“安比”将于21日夜间到22日凌晨在浙江温岭到江苏启东一带沿海登陆（强热带风暴级，10-11级，25-30米/秒）。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

“安比”（热带风暴级）的中心今天（20日）早晨5点钟位于浙江省象山县东南方向大约1170公里，就是北纬22.5度、东经130.7度，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压为990百帕，七级风圈半径230-400公里。

预计，“安比”将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动，21日早晨进入东海东南部，强度逐渐加强，最强可达强热带风暴级或台风级（10-12级，28-33米/秒），将于21日夜间到22日凌晨在浙江温岭到江苏启东一带沿海登陆（强热带风暴级，10-11级，25-30米/秒）。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

大风预报：20日08时-21日08时，东海东部将有6-9级大风，东海东南部部分海域的风力有10级，阵风11-12级。

责任编辑：刘光博