原标题：帕劳民航经营不佳停飞港澳航线 蔡英文硬说挺台湾
海外网7月20日电近日，台湾所谓“友邦”太平洋岛国帕劳的百悦集团宣布，旗下帕劳太平洋航空公司将暂停飞往中国香港及澳门的航班，蔡英文当局趁机大肆宣扬“友邦”力挺台湾。但昨日（19日）国民党“立委”爆料称帕劳太平洋航空公司就只有一架飞机，自己有财务问题撑不下去才停飞的，并没有挺台湾。
台湾媒体分析认为帕劳太平洋航空公司在停飞声明中，只提到因为大陆游客减少，在市场竞争下无法维持业务水平，所以取消与中国香港及澳门之间的航线，只字未提为了力挺台湾，不惜损失大陆游客。蔡英文当局将一个民营公司的经营行为视为力挺台湾，这个牛皮也未免吹得太大了。
据台湾《中国时报》报道，国民党“立委”费鸿泰表示，帕劳太平洋航空公司的幕后老板可能是楼文豪，此人之前涉嫌掏空台湾远东航空。同时，楼文豪曾数次恶意拖欠巨额款项后规避还款，再换公司另起炉灶。因此，这家公司的财务状况可能非常糟糕。
另据BBC网站消息，根据帕劳太平洋航空公司的资料显示，该公司网站还显示有港澳至帕劳的航线。目前并不知道帕劳太平洋航空何时完全停运，英文官网上显示至少会运作到8月18日。
与该公司有合作业务的香港旅行社“百悦旅游”员工透露，帕劳太平洋航空公司只是暂停了香港与帕劳之间的航线，但旅客可以改由澳门搭乘有关航班。此说法和航空公司的官方声明也不符。（海外网/汪梦唐）
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