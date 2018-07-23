美国G20欲拉拢欧盟和日本对付中国 被拒绝了

原标题：美国要求与欧日签自贸协定 法财长：拒绝被美国拿枪顶着脑袋谈判

[文/观察者网 谷智轩]

还记得上周其乐融融的一幕？

作为欧盟和日本的“盟友”，美国也想一起牵手，享受“关税全免”，更能“应对”中国。不过，谈判结果不怎么理想。

据法媒7月22日报道，本周末，二十国集团（G20）财政部长和央行行长会议在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。连续的会议以及会外的斡旋，显现会议各方毫无共同立场，美国向全体贸易伙伴开炮的同时又希望联合欧洲与日本以自由贸易协定共同对付中国但遭到欧洲拒绝。

据随行消息人士透露，几乎所有国家对在美国强硬政策下激化的贸易摩擦表示了关切。

法国财政部长布鲁诺•勒梅尔（Bruno Le Maire）表示，拒绝被美国拿枪顶着脑袋谈判。日本财务大臣麻生太郎也表示，“美国不应该通过加征关税来缩小贸易逆差，应该通过宏观经济政策来达成目标。”

图自VCG

法新社消息称，美国财政部长史蒂文•姆努钦（Steven Mnuchin）在G20会议上拒绝在与欧盟的贸易协定上做出让步，使双方的谈判陷入僵局。

美国有线电视新闻网报道截图：姆努钦在G20会议上

姆努钦在一场有关全球贸易摩擦加剧的讨论中，敦促欧盟尊重“自由、公平和互惠的贸易”。然而勒梅尔予以还击，表示美国必须“回归理性”。

姆努钦称，“我要传达的信息非常清楚，跟总统在G7峰会上的态度一致：如果欧洲相信自由贸易的话，我们已经准备好与之签订一个自由贸易协定——没有关税，没有非关税壁垒，也没有补贴。以上三点一个也不能少。”

勒梅尔反击道，“我们拒绝被拿枪顶着脑袋进行谈判。要使贸易冲突降级的话，美国必须先迈出第一步。”他希望可以看到特朗普“态度有所改变”，不然“除了报复，别无选择”。

“世界贸易不能基于丛林法则，比如单方面提高关税，”勒梅尔对法新社说，“丛林法则只会产生输家，削弱经济增长，威胁脆弱的国家并带来灾难性的政治后果。”

美国政治新闻网站POLITICO报道截图

据俄罗斯卫星通讯社报道，勒梅尔还表示，法国和德国在与美国谈判的态度上达成了一致。

据路透社报道，美国在此次会议上也对日本提出了签订自由贸易协定的建议。

“我是受到了欧盟和日本签订贸易协定的启发。”姆努钦对美国有线电视新闻网的记者说。

上周二，日本和欧盟在东京签署经济合作协议，将取消几乎所有关税，包括八年内取消针对日本汽车的10%的进口关税，打造全球最大的贸易开放区。

然而日本方面的反应并不积极。日媒消息称，财务大臣麻生太郎在会议上批评了美国近期在贸易上的一系列动作，呼吁各国基于“自由和公平的贸易原则”来促进经济增长。

麻生告诉记者，“美国不应该通过加征关税来缩小贸易逆差，应该通过宏观经济政策来达成目标。”

姆努钦欲拉拢欧盟和日本制衡中国的意图昭然若揭，然而他并没有得逞。

图自VCG

他在会议上称，“中国必须开放他们的市场，那样我们才可以公平竞争……这对我们双方都是一个极好的机会。”

据悉，姆努钦此次峰会并没有和中方官员取得正式会面。他自己则称，没有会面的原因是中国国务院副总理刘鹤没有出席。

国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜•拉加德（Christine）则在峰会开场时就重申，她非常担忧贸易管制会损害到全球的GDP。

拉加德称，国际货币基金组织模拟的结果显示，按“目前公布的和已经实施的措施”，全球GDP最严重可能被削减0.5%，相当于4300亿美元。

按计划，欧盟委员会主席让—克洛德•容克（Jean-Claude Junker）将于7月25日在华盛顿与特朗普会面，以期缓和美欧之间的贸易冲突。

责任编辑：桂强