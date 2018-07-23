蔡英文宣传年改“成果”：陈水扁马英九都做不到

原标题：蔡英文发广告宣传年改“成果”：陈水扁马英九都做不到

中国台湾网7月23日讯 据台湾《中时电子报》报道，民进党日前发表“改革挺台湾，年金改革篇CF”，视频主要内容是前台湾地区领导人陈水扁、马英九和现任者蔡英文的谈话，凸显年金改革“大家都说过”，仅蔡做到。对此，国民党文传会副主委洪孟楷直言，只会怪罪前朝，这廉价的一百零一招，蔡英文当局还想耍多久？

洪孟楷发表评论，他说这支广告让他不禁想到马当局执政时最被网友炮轰的“经济动能推升方案”广告。洪说当时背景欧债危机、岛外市场成长减弱等因素，是以由“行政院”为首，跨“部会”讨论半年后推出五大面向的短、中、长期经济发展的综合性方案。当时推出方案的马当局要在三十秒说明，是以广告以“做，就对了”当主轴。

该广告却饱受网友抨击，当时马当局老实的回应“这是前发言人的点子”，找了个台阶下，后续沟通也就不了了之。洪说过去国民党就是老实，才会一昧想讨好反对者，却不被领情；欲拿支持者开刀，落得真心换绝情的两方不讨好。

洪孟楷认为，执政两年的蔡英文竟大言不惭地怪罪前朝做不足，那就只能死当再死当，会穷到只剩前朝可以救援和说嘴，代表过去两年都在空转。“就像要考期末考的大学生，缴了白卷后指责高中三年的老师教导无方”。洪直言，只会怪罪前朝，这廉价的一百零一招，蔡英文当局还想耍多久？（中国台湾网 高旭）

责任编辑：吴金明