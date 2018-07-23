“限制科研人员美签”悄然袭来:华人讲述自身经历

原标题：“限制科研人员美签”正悄然袭来：华人讲述自身经历

中新网7月23日电 据美国侨报网报道，前段时间，美国政府对公众表示，正在考虑阻止中国公民在美国的大学院校和科研机构从事敏感领域研究。近日，在洛杉矶攻读博士的管小姐便切身体会到了这项尚未形成的政策的影响。

目前在南加州攻读博士学位的管小姐表示：“我爱人目前在北京的一家物理研究所从事科研工作。他原计划8月利用探亲假，来美国陪我一段时间，但是他的签证问题却远比我们想象得更加复杂。”

管小姐称：“5月份时，我们一起去大使馆办理签证事项，当时我的签证一下子就通过了，但签证官要求我先生提供在美的旅行和探亲计划、往返日期，最好还可以提供机票证明。我当时便觉得有些莫名其妙，因为之前我父母办理旅游签证的时候，都是很顺利就办下来了，最多就是提供一下我所就读的学校的信息。现在我先生办个签证，竟然需要这么多信息，着实令人不解。”

管小姐说：“近来美签趋严的消息频频传出，当时我们也没有想太多，只是按照移民官的要求，去补办各种材料。”

然而，近日管小姐先生的面签结果下来，令他们着实认清了现实。先生原本申请的是10年的旅游签，是考虑到管小姐在美国读博士还要几年，所以会经常往返。但是签证官向其索要了单位开具的一系列工作证明后，却只给了1年有效期的旅游签证，也没有给出具体解释。

对此管小姐表示：“此前有消息说，在中国从事科研的人员的美国签证将受到影响，但是很快官方便站出来辟谣。但是从我们的现实经验来看，对于科研人员的限制很有可能已经开始了，因为明显在实际操作的过程中已经发生了变化。”

责任编辑：张建利