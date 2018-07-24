辽宁营口中心医院原书记被查：把医院当生意场

原标题：营口市中心医院原党委书记宋希军被开除党籍

本报讯（华商晨报主任记者 刘桐）据营口市纪委监委消息，日前，经营口市委批准，营口市纪委监委对营口市中心医院原党委书记宋希军严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，宋希军身为党员领导干部，理想信念丧失，政治上蜕变，经济上贪婪，目无党纪国法。对党不忠诚、不老实，为逃避组织审查调查，将收受财物转移他人名下隐匿，在违纪问题败露后提供虚假情况欺骗组织并与他人串供，企图瞒天过海、蒙混过关；搞“两面派”，做“两面人”，人前装清廉、人后图享受，退休后购置高档轿车和别墅；对党纪置若罔闻、顶风违纪，违规收受礼金、礼品，甘于被“围猎”；贪欲膨胀、利欲熏心，既想当官又想发财，大肆搞权钱交易和利益输送，把治病救人的医院当做生意场，把党和人民赋予的权力当做“摇钱树”，在医疗药品、耗材采购、结算欠款及干部选拔任用等方面收受回扣和好处费，直至退休后仍不收手。

决定给予宋希军开除党籍处分并取消其退休待遇；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法审查、提起公诉。

责任编辑：桂强