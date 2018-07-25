国家公务员局局长傅兴国出任中央组织部副部长

原标题：机构改革后，国家公务员局局长傅兴国出任中组部副部长

傅兴国 资料图

据公安部网站7月25日消息，全国公安厅局长座谈会暨全面深化公安改革推进会7月25日在广东深圳召开，国务委员、公安部党委书记、部长赵克志出席并讲话。报道还提到，中央组织部副部长、国家公务员局局长傅兴国出席会议并讲话。

据上述报道，国家公务员局局长傅兴国已出任中央组织部副部长。

傅兴国出生于1960年11月，天津宁河人，早年长期在原人事部工作，此后还曾担任国家公务员局副局长、党组成员，宁夏回族自治区党委常委、组织部长。傅兴国于2016年12月调任人社部副部长、党组成员，并兼任国家公务员局局长、党组书记。

2018年3月30日，人社部官网“部领导”栏目更新后的信息显示，傅兴国已不再列入该栏目名单，证实其已不再担任人社部副部长、党组成员职务。

根据早前公布的十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，中央组织部统一管理公务员工作。为更好落实党管干部原则，加强党对公务员队伍的集中统一领导，更好统筹干部管理，建立健全统一规范高效的公务员管理体制，将国家公务员局并入中央组织部。中央组织部对外保留国家公务员局牌子。

调整后，中央组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法律法规草案并组织实施，指导全国公务员队伍建设和绩效管理，负责国家公务员管理国际交流合作等。不再保留单设的国家公务员局。

责任编辑：张玉