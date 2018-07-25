江苏省委全会表决通过:张建康王荣辞省委候补委员

原标题：江苏省委全会表决通过：张建康、王荣辞去江苏省委候补委员

7月24日，第十三届江苏省委第四次全会在南京闭幕。

据多名与会人士向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，24日上午，省委全会开会表决，通过了张建康、王荣两人辞去省委候补委员的决定。

十三届江苏省委四次全会《会议决议》显示，全会通过了关于“调整部分十三届省委委员、候补委员”的《决定》。

张建康是江苏凤凰出版传媒集团董事长。

据该集团官网信息，该集团是中国规模最大、实力最强的出版产业集团。旗下产业领域涵盖出版、发行、印务、影视、文化酒店、文化地产、金融投资、艺术品经营等板块，控有凤凰传媒、凤凰股份、上海法普罗和江苏新广联等4家上市公司。集团所属20多家出版机构中有6家出版社进入中国百佳出版社行列。

公开资料显示，张建康，1963年5月生，江苏苏州人，之前曾历任江苏省广播电影电视局副局长、党组书记，江苏省广播电影电视局局长、党组书记，江苏省新闻出版广电局党组书记、副局长等职。

王荣现任盐城市委常委、大丰区委书记，1966年8月生，江苏阜宁人。

公开履历显示，王荣之前曾历任共青团盐城市委副书记、共青团盐城市委书记，大丰市委副书记，大丰市长，盐城市亭湖区区委书记，建湖县委书记，盐城市副市长，盐城市委常委等职。

张建康、王荣均于2016年11月22日当选江苏省第十三届委员会候补委员，目前均未满一届。

十三届江苏省委委员共92名，候补委员共17名。

据十三届江苏省委四次全会《会议决议》，参加这次省委全会的省委委员80名，省委候补委员13名。江苏省纪委委员、有关方面负责同志、部分基层省党代表列席了会议。

责任编辑：张玉